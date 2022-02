.

ससुराल वालों ने दामाद का चप्पल से किया स्वागत! देखिये वीडियो

दमोह में एक दमाद की ससुराल पक्ष के लोगों ने पिटाई कर दी. फुटेरा कलां गांव के रहने वाले गोविंद पटेल की 22 साल की पत्नी हेमवती पटेल ने जहर खा लिया. जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई. घटना के बाद गुस्साए गोविंद के पत्नी के परिजनों ने गोविंद की पिटाई कर दी. अस्पताल के बाहर खूब हंगामा हुआ. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया. पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पूरा मामला दहेज प्रताड़ना और मृतका के मां न पाने के कारण जहर खाने का है. (Damoh in laws beat son in law with slippers) (son in law beating in Damoh)