30 फीट से ज्यादा गहरे कुएं में गिरी गाय, गौरक्षा टीम ने किया रेस्क्यू, देखें video Published on: 20 minutes ago

शाजापुर। डांसी हनुमान मंदिर रोड पर दोपहर के समय एक गाय 30 फीट से ज्यादा गहरे कुएं में गिर गई. गाय को कुएं में देख स्थानीय लोगों ने गौरक्षा टीम को सूचना दी. टीम ने नगर पालिका की जेसीबी और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर गाय को सुरक्षित बाहर निकाला. डांसी रोड पर जगदीश भगवान के मंदिर के सामने एक पुराना कुआं है. गाय गिरने की सूचना पर गौरक्षा टीम के सदस्यों ने कुंए में उतरकर पहले गाय को रस्सी से बांधा और उसके बाद जेसीबी और स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी खींचकर बाहर निकाला. कुएं में ज्यादा पानी नहीं था. गौरक्षा टीम ने समय पर रेस्क्यू कर गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. (cow protection team rescued) (cow fell in the well)