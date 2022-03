.

गजब ! स्मार्ट गाय ने कुछ ऐसे बुझाई अपनी प्यास, वीडियो देख रह जाएंगे दंग Published on: 1 hours ago

क्या आपने कभी गाय को नल खोलकर पानी पीते देखा है? नहीं देखा, तो ये वीडियो देख लें, जो आजकल सोशल मीडिया में तेजी से वायरल (viral video of cow near madurai tamilnadu) हो रहा है. ये वीडियो तमिलनाडु के मदुरै के पास की है. कई लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं, क्योंकि इस एक मिनट के वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक गाय नल का टैप खोलकर अपनी प्यास बुझा रही (cow quenches thirst by opening water tap in madurai) है. इतना ही नहीं, वह गाय पानी पीने और चेहरा धोने के बाद वह टैप को बंद भी कर देता है. ये दृश्य है अद्भुत, जिसे आप भी देखकर दंग रह जाएंगे. पहले तो गाय अपने सींग से नल का टैप खोलती (cow opening a tap by it's horn) है और पानी पीने के बाद फिर सींग से ही नल बंद कर देती है.