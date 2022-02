.

दुकान में गेहूं की बोरियों के बीच छिप कर बैठा था कोबरा, वीडियो में देखिये कैसे किया गया रेस्क्यू Published on: 7 minutes ago

बैतूल। बैतूल की उचित मूल्य दुकान में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया. घोड़ाडोंगरी तहसील के बाकुड़ गांव की शासकीय उचित मूल्य (cobra was sitting hiding in shop) दुकान में कोबरा गेहूं की बोरियों के बीच छुप कर बैठा था. सेल्समैन की नजर जब कोबरा सांप पर पड़ी तो वह घबरा गया. अनाज लेने पहुंचे ग्रामीण भी कोबरा देखकर डर गए. लोगों ने इसकी जानकारी सर्पमित्र भीम साहू को दी. भीम साहू ने उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया. भीम साहू ने बताया कि यह सांप बहुत ही जहरीला होता है. (sarpmitra catching snake in betul)