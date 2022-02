.

200 साल बाद थिरुमन्नचेरी मंदिर में रथ यात्रा Published on: 13 minutes ago

Koo_Logo Versions

थिरुमन्नचेरी उध्वगनाथस्वामी मंदिर (Thirumannancheri Udhvaganathaswamy temple) तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में स्थित है. 1000 साल पुराना मंदिर (1000 year old this ancient temple) विलंबित विवाह के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने और अलग हुए जोड़ों को फिर से मिलाने की अपनी शक्तियों के लिए जाना जाता है (Remove Obstructions In The Path Of Delayed Marriage And Also Reunite Separated Couples). मान्यता और रीति-रिवाजों के अनुसार, मुख्य देवता के लिए विशेष पूजा कर उन्हें माला अर्पित करने से विवाह की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं. इस मंदिर से जुड़ी एक अनोखी रस्म यह है कि जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करने वालों को शादी के बाद अपने-अपने जीवनसाथी के साथ मंदिर में वापस आना होता है. ऐसा करने के लिए जब वे अपनी शादी के लिए प्रार्थना करने आते हैं तो उन्हें वही पुरानी माला पहनने को दी जाती है. जो उन्होंने पहले अर्पित की थी. इस प्राचीन मंदिर में 'मासी मगम' की पूर्व संध्या पर 200 साल बाद बुधवार (फरवरी 16) को रथ यात्रा आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और विशेष पूजा अर्चना की.