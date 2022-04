.

उज्जैन के देवास गेट बस स्टैंड से बस से पांच लाख के जेवरात से भरा सुटकेस चोरी सीसीटीवी में कैद बैग ले जाते हुए पुलिस जुटी जांच में। Published on: 12 minutes ago

Koo_Logo Versions

उज्जैन। रतलाम निवासी दंपति ने बस चालक और कंडक्टर पर 5 लाख की जेवरों से भरा बैग चोरी करने का आरोप लगाया है. उज्जैन-देवास गेट थाने से 50 मीटर की दूरी पर आशीष पोरवाल पत्नी प्रज्ञा पोरवाल के साथ इंदौर शादी में जाने के लिए देवासगेट बस स्टेंड (Dewas gate bus stand) पहुंचे. बस में सवार होने से पहले आशीष ने कंडक्टर से दो सूटकेस डिग्गी में रखवाए. घटना की जानकारी जब लगी तब यात्री इंदौर में मरीमाता चौराहे पर उतरे और एक सूटकेस मिला. लेकिन बैग में सोने का हार, चेन, टॉप्स, चांदी की पायजेब, कीमती साड़ी व नकदी सहित करीब पांच लाख का सामान (Luggage stolen from bus in ujjain) गायब था. आशीष पोरवाल वापस उज्जैन के देवासगेट बस स्टैंड आए और CCTV फुटेज चेक किए. जहां एक युवक बैग उतारता नजर आया. जिसके बाद आशीष पोरवाल ने पुलिस में शिकायत की. टीआई राममूर्ति शाक्य ने कहा कि दंपति का बैग जरूर चोरी हो गया है, लेकिन उसमें पांच लाख का सामान नहीं था. एक सोने की चेन, टाप्स, पायजेब, साड़ी व डेढ़ हजार रुपए थे. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर जल्द चोर की पहचान कर पकड़ लिया जाएगा. Ujjain bus driver conductor accused of stealing.