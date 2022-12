.

उत्तराखंड: हादसे के बाद कैसे 1.2 करोड़ की मर्सिडीज जलकर हुई खाक, देखें वीडियो Published on: 53 minutes ago

देहरादून हाईवे पर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की कार डिवाइडर से टकरा (rishabh pant car accident) गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की के अपने घर जा रहे थे. तभी उनका कार पर से कंट्रोल खत्म हो गया. जिससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर (Rishabh Pant car collided with the divider) से टकरा गई और उसमें आग लग गई. जिसके बाद ऋषभ पंत की कार पूरी तरह से जलकर राख (Rishabh Pant car burnt ashes after accident) के ढेर में बदल गई. ऋषभ पंत की गाड़ी को देखकर हर कोई यह कह रहा है साक्षात भगवान ने उन्हें बचाया है. क्योंकि हादसे के बाद गाड़ी का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं बचा था.