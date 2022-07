.

Indore Procession Video: इंदौर में भारी बारिश के बीच बैंड, बाजा, बारात, तिरपाल ओढ़े जमकर नाचे दूल्हा और बाराती Published on: 18 minutes ago

इंदौर। मॉनसून की दस्तक के साथ ही मंगलवार इंदौर में जमकर बारिश हुई. बारिश से जहां पूरा शहर तरबतर हो गया, तो वहीं सड़कों ने नदियों का रूप ले लिया. इस बीच तेज बारिश में बैंड बाजे के साथ एक बारात भी निकली जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई. इस बारात की खासियत ये थी की बारात में शामिल लोगों ने तिरपाल ओढ़ कर डांस किया. भारी बारिश से बचते हुए बारातियों ने अपनी मस्ती में कोई खलल नहीं आने दिया. बाहर तेज बारिश हो रही थी और तिरपाल के साए में निकली बारात में दूल्हा और बाराती तिरपाल के नीचे जमकर डांस कर रहे थे. अब इस बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है (Wedding Baraat Video Goes Viral In Indore).यह बारात क्लर्क कॉलोनी के रहने वाले अमन जैन की थी. बारात को तय मुहूर्त पर दुल्हन के घर पहुंचना, लेकिन तभी रास्ते में अचानक तेज बारिश आ गई. जिसके बाद बारात को बरसात से बचाने के लिए आननफानन में तिरपाल का जुगाड़ किया गया और फिर बारिश को मात देते हुए अमन जैन की बारात तय मुहूर्त में दुल्हन का घर पहुंची. क्लर्क कॉलोनी से निकली इस बारात में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल थे. इस दौरान बैंड बाजा बजते हुए तेज बरसात में घोड़े पर सवार होकर दूल्हा तिरपाल के नीचे ही दुल्हन के घर के लिए रवाना हुआ. (heavy rain in Indore Procession) (Indore Procession Video bridegroom and barati seen wearing tarpaulins)