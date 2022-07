.

छत्तीसगढ़ के कई इलाके इन दिनों पानी में डूबे हैं. कई गांवों में नदी नालों का पानी पहुंच गया है. जिससे गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है. गांवों के टापू बन जाने से ऐसे इलाकों में खाने पीने की चीजें और राहत सामान की किल्लत भी हो चुकी (water level of the river increased in Gadiras of Sukma) है. सुकमा जिले के नक्सल इलाके में भी बाढ़ जैसे हालात है. जिसके कारण ग्रामीणों के सिर पर मौत का खतरा मंडराने लगा(Naxal affected areas of Sukma submerged) था. ऐसे मुश्किल घड़ी में नक्सलियों से लोहा लेने वाले जवानों ने मोर्चा संभाला और ऐसे गांवों तक राहत पहुंचाई जहां पर कई लोग फंसे थे. सुकमा जिले के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण इलाकों में जवानों ने मोर्चा संभालते हुए सैंकड़ों ग्रामीणों को राहत पहुंचाई. ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है. जिसमें सीआरपीएफ के जवान खड़े होकर हाथ मे रस्सी लिए ग्रामीणों को नाला पार करवा रहे हैं. वहीं कुछ जवानों ने ग्रामीणों के बच्चों को सीने से चिपकाकर पुल को पार (CRPF jawans made villagers cross the drain in Sukma) करवाया. कहां की है तस्वीर : ये तस्वीर जिला मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर स्थित गादीरास की है. जहां मलगेर नदी बहती है. पिछले पांच दिनों से जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण मलगेर उफान पर (Water level of Sukma Malgar river rises) है. वहीं पखनागुड़ा, मनियापारा से सैंकड़ों ग्रामीण दैनिक उपयोगी सामग्री के लिए गादीरास आए हुए थे. ग्रामीण जब गादीरास आए तो नदी में जलस्तर कम था. लेकिन वापसी के वक्त नदी का जलस्तर बढ़ गया.जैसे ही जवानों को इस बात की जानकारी लगी सभी मौके पर पहुंचे और रस्सी के सहारे ग्रामीणों को उफनता नाला पार करवाया.