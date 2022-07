.

Car Fell in Beas River: बबेली में ब्यास नदी में गिरी कार, लापता 2 लोगों के शव बरामद, चालक का चल रहा इलाज Published on: 31 minutes ago

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले (car fell in Beas river in Babeli) में मंगलवार देर रात को बबेली में एक ऑल्टो कार ब्यास नदी (Car Fell in Beas River in Babeli) में गिर गई थी. इस हादसे में 2 लोग नदी में बह गए थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम दोनों की छानबीन में जुट गई थी. वहीं, घटना में वीरवार को दोनों लापता लोगों के शव बरामद हो गए हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन में जिला प्रशासन और आईटीबीपी की टीम शामिल थी. मिली जानकारी के अनुसार हादसा मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे पेश आया था. वहीं, एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि बबेली में ऑल्टो कार नंबर एचपी 01-के-5660 के ब्यास नदी में गिरने की सूचना मिली थी. घटना में गाड़ी चालक घायल है और 2 लोग लापता हो गए थे, जिन्हें आज यानि वीरवार को ढूंढ लिया गया है. दोनों मृतकों के शव बरामद हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि मृतकों में अमन कुमार जिसकी पहचान जोगिन्द्र नगर जिला मंडी, दूसरे मृतक की पहचान केवल किशन, निवासी पधर जिला मंडी के रूप में हुई है. वहीं, गाड़ी का चालक अरुण बहादुर निवासी जिला कुल्लू घायल है. जिसका इलाज कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज चल रहा है.