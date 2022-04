.

प्रेमिका से फोन पर बात करना प्रेमी को पड़ा भारी, प्रेमिका के भाई ने मार दी गोली, बचाने आए पिता को भी नहीं बख्शा Published on: 15 minutes ago

दतिया। गोराघाट थाना क्षेत्र के ग्राम भदोना (Goraghat police station Bhadauna Village) में प्रेमी को प्रेमिका से फोन पर बात करना महंगा पड़ गया. विवाद इतना बड़ा की मामला गोलीबारी (Brother shot sister lover and his father in Datia) में तब्दील हो गया. सोनू रावत का गांव की एक युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. सोनू उससे फोन पर बात कर रहा था. यह बात युवती के भाई राहुल रावत को नागवार गुजरी. उसने सोनू को गोली मार दी जो उसके पेट में लगी. जब सोनू का पिता रमेश रावत बचाने पहुंचा तो उसी पर भी गोली चली दी, जो उसके सीने को छूती हुई उसके हाथ में जाकर फंस गई. राहुल एवं उसके चार अन्य साथियों ने सोनू के चाचा अलबेल रावत के साथ लाठी डंडों से पिटाई कर दी. जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची गोराघाट पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया. जहां से ग्वालियर रेफर किया गया है. घटना के बाद से सभी आरोपी फरार बताये जा रहे हैं. (Girlfriend brother shot lover in Datia)