उज्‍जैन में संपन्न हुआ शिव-पार्वती विवाह, पूरे शहर को दिया निमंत्रण, बंटी महाप्रसादी, केंद्रीय मंत्री भी हुए शामिल Published on: 23 minutes ago

उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम में हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. 22 सालों से शिव पार्वती के विवाह पर महा प्रसादी बांटी जाती है. इसके आयोजन से एक दिन पहले पूरे शहरवासियों को निमंत्रण दिया जाता है. इस मौके पर केंद्रीय राज्य इस्पात और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, और बाबा महाकाल का दर्शन किया. (Shiv Parvati marriage in Ujjain) (Bhandara for Shiv Parvati marriage in Ujjain) (Faggan Singh Kulaste attended Baba Mahakal)