पन्ना में आज से शुरू हुई हीरों की नीलामी, 14.09 कैरेट, 13.54 कैरेट और 6.08 कैरेट के बड़े हीरे हुए नीलाम Published on: 23 minutes ago

पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना में आज से उथली हीरा खदानों से प्राप्त हीरो की नीलामी शुरू हुई. जिसमें हीरों की ताबड़तोड़ नीलामी देखी गई, और इसमें आकर्षण का केंद्र रहे 3 बड़े हीरे. कुछ दिनों पहले ही पन्ना की धरती ने एक बार फिर बेशकीमती हीरा उगला था. एक मध्यमवर्गीय कारोबारी को 26.11 कैरेट का जैम क्वालिटी का हीरा मिला था. इसे शुक्रवार के निलामी में रखा जाएगा है. वहीं गुरुवार को जो तीन बड़े हीरे आकर्षण का केंद्रे तीन बने हुए थे वह पहले ही दिन अच्छी बोली लगने की वजह से नीलाम हो गए. पहले दिन नीलामी में 21 ट्रे में कुल 73 थान हीरे जिनका वजन 114. 48 कैरेट था, उन्हें नीलामी में रखा गया था. तीन बड़े हीरे की नीलामी- 14.09 कैरेट की 45 लाख 25 हजार 708 रुपये, 13.54 कैरेट की 41 लाख 48 हजार 656 रुपये, 6.08 कैरेट की 28 लाख रुपए. (Auction of diamonds started in Panna from today) (Panna Auction of diamonds)