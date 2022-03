.

प्रशासन का 55 दुकानों पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने के समय हुए खर्च भी वसूले जाएंगे Published on: 2 hours ago

बैतूल। शनिवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की है. भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासन ने 55 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें तोड़ दिया है. इस कार्रवाई में नेशनल हाइवे के किनारे की करोड़ों रुपए की जमीनें कब्जा मुक्त कराई गए है. चिचोली में रेस्ट हाउस से लेकर जय स्तंभ चौक पर लोगों ने रेस्टोरेंट, किराना, कपड़ा, मोटर पार्ट्स, स्टेशनरी, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें खोल ली थी. प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को पहले ही अपने निर्माण तोड़ने के लिए नोटिस थमाया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों के दुकान नहीं हटाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की. कब्जाधारियों से अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ खर्च भी वसूल किया जाएगा. (Administration bulldozers on 55 shops in Betul) (Betul encroachment on shops)