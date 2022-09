नई दिल्ली : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने जुलाई से अगस्त 2022 के दौरान केरल और दिल्ली में पाए गए मंकीपॉक्स के मामलों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम (Genome Sequence of Kerala Delhi monkeypox cases) का विश्लेषण किया है. ICMR-NIV Pune द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसने ए.2 वंश (A.2 lineage) के बीच तीन उप समूह पाए हैं - पहला क्लस्टर केरल (First cluster is Kerala N5 Delhi N2) और दिल्ली (एन2) USA-2022 ON674051.1 के साथ संरेखित, जबकि दिल्ली का दूसरा (N3) USA-2022 ON675438.1 के साथ संरेखित है और तीसरे क्लस्टर में यूके, यूएस और थाईलैंड (A.2 lineage third cluster UK, US and Thailand) शामिल हैं. ICMR Pune identifies Monkeypox 3 sub groups . Monkeypox genome sequencing by icmr pune . ICMR Pune news .

अध्ययन के अनुसार, भारत से प्राप्त सभी टढश् अनुक्रम 90 से 99 प्रतिशत जीनोम को कवर करते हैं, क्लैड आईआईबी के ए.2 वंश (The A.2 lineage of clade IIB) के हैं. "भारत से 90 से 99 प्रतिशत जीनोम को कवर करने वाले सभी पुनप्र्राप्त एमपीएक्सवी अनुक्रम क्लैड आईआईबी के ए.2 वंश से संबंधित हैं. ए.2 एमपीएक्सवी वंश तीन उप समूहों में विभाजित है, पहला क्लस्टर केरल एन5, दिल्ली एन2 यूएसए-2022 के साथ संरेखित ओएन674051.1, जबकि दिल्ली एन3 का दूसरा भाग वरअ-2022 के साथ संरेखित है ओएन675438.1 और तीसरा यूके, यूएसए और थाईलैंड का है. MPXV वंश में हालिया अपडेट ने केरल के सभी पांच अनुक्रमों को ए.2.1 के रूप में नामित किया है.

जुलाई से अगस्त 2022 की अवधि के दौरान 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से 96 संदिग्ध मंकीपॉक्स (Monkeypox Clinical samples) मामलों के क्लिनिकल नमूने यानी ऑरोफरीन्जियल स्वैब (Oropharyngeal swab - OPS), नासॉफिरिन्जियल स्वैब (Nasopharyngeal swab - NPS), लेसियन क्रस्ट और घाव के तरल पदार्थ 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से ICMR National Institute of Virology Pune को भेजे गए थे.

मंकीपॉक्स विशिष्ट रीयल टाइम पीसीआर (Monkeypox specific real time PCR) का उपयोग करके सभी मामलों के नैदानिक? नमूनों का परीक्षण किया गया. उनमें से केरल और दिल्ली के पांच-पांच मामले MPXV के लिए सकारात्मक पाए गए. वैरीसेला जोस्टर वायरस (VZV) और Enterovirus (EV) विशिष्ट वास्तविक समय पीसीआर के लिए सभी मंकीपॉक्स नकारात्मक मामलों की भी जांच की गई.

ICMR-National Institute of Virology Pune को भेजे गए 114 मामलों में से ऑर्थोपॉक्स और मंकीपॉक्स विशिष्ट रीयल टाइम पीसीआर दोनों का उपयोग करके भारत से दस मामलों में एमपीएक्सवी संक्रमण की पुष्टि की गई थी. इसके अलावा मंकीपॉक्स नेगेटिव मामलों की स्क्रीनिंग ने वास्तविक समय पीसीआर द्वारा वीजेडवी और ईवी की उपस्थिति का संकेत दिया. देश में मंकीपॉक्स के 10 मामलों की पुष्टि की गई थी, जिनमें दिल्ली के तीन पुरुष और दो महिलाएं संक्रमित पाए गए थे. इनका कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का इतिहास नहीं था, जबकि पांच पुरुष संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत के केरल पहुंचे थे.--आईएएनएस

