दिवाली गई और भाई दूज के साथ ही पांच दिवसीय दीपावली का त्योहार खत्म होने वाला है. दशहरे के बाद से शुरू होने वाली यह त्योहार शृंखला सिर्फ लोगों के मन ही नहीं बल्कि उनकी जुबान को भी बहुत खुश करती हैं. रोज के खाने में एक से एक बढ़कर व्यंजन और तरह-तरह की मिठाइयां, पकवान सभी का आनंद ज्यादातर लोग छक कर लेते हैं लेकिन त्योहार के बाद यह आनंद कई बार उनके लिए परेशानी की वजह बन जाता है.

दिल्ली की डाइटिशियन डॉ दिव्या शर्मा (Dr Divya Sharma Dietician Delhi) बताती हैं कि त्योहारों के इस दौर में लोग ज्यादातर ऐसे आहार का सेवन करते हैं जो ना सिर्फ पाचन तंत्र तथा सेहत पर भारी पड़ता है बल्कि उसके कारण हमारे शरीर में हानिकारक तत्व या टॉक्सिन भी जमा होने लगते हैं. जो सिर्फ पाचन संबंधी ही नहीं बल्कि शरीर में कई अन्य तरह की समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं. जैसे अपच, दस्त कब्ज पेट में जलन गैस या ब्लोटिंग होना, ज्यादा थकान या आलस महसूस होना, रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल या रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना, जरूरत से ज्यादा नींद आना आदि . वहीं त्योहारों की भागदौड़ के बीच इस समय अवधि में ज्यादातर लोग अपने व्यायाम के रूटीन का पालन नहीं कर पाते हैं और उनकी नींद भी इस अवधि में प्रभावित रहती है. जिसका सम्मिलित असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नजर आता है..

Dr Divya Sharma Dietician बताती हैं कि खुशी तथा आनंद के साथ मनी दिवाली के बाद सेहत भी दुरुस्त रहे इसके लिए त्योहारों के इस सीजन के समाप्त होते ही अपने खान-पान तथा आहार को लेकर थोड़ा सचेत होने तथा शरीर को डिटॉक्स करने का प्रयास करने से दिवाली के बाद होने वाली समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है. वह बताती हैं शरीर को डिटॉक्स करने के लिए कुछ बातों को अपनाना तथा सावधानियों को बरतना लाभकारी हो सकता है.

त्योहारके बाद कैसा हो आहार : Dietician Dr Divya Sharma बताती हैं कि त्योहारों के बाद शरीर में जमा हुए हानिकारक टॉक्सिंस को बाहर निकालने तथा मेटाबॉलिज्म को पुनः दुरुस्त करने में कुछ विशेष प्रकार के आहार तथा पेय पदार्थ काफी मददगार साबित हो सकते हैं. वह बताती हैं कि इस समय आहार में सलाद तथा ऐसी सब्जियों की मात्रा बढ़ाना काफी फायदेमंद होता है जिनमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलते हो. इसके अलावा मौसमी फलों को आहार में (Fiber diet) शामिल करना भी काफी लाभकारी होता है.

दरअसल फाइबर युक्त आहार (Fiber rich diet) से जहां पेट साफ होता है, वहीं एंटीऑक्सीडेंट तथा विटामिन युक्त फलों तथा सब्जियों का सेवन, शरीर में एकत्रित हुए टॉक्सिन्स को साफ करने में मदद करता है. इसके अलावा आहार में लहसुन को शामिल करना भी काफी फायदेमंद हो सकता है. दरअसल लहसुन में एलिसन नामक ऑक्सीडेंट पाया जाता है जब लहसुन को कुचला जाता है तो उसके भीतर का एलिसीन ज्यादा सक्रिय हो जाता है. यह ना सिर्फ शरीर से टॉक्सिंस को बाहर निकालने में मदद करता है बल्कि फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को भी कम करता है. Dr Divya बताती हैं कि त्योहारके बाद जहां तक संभव हो अपने आहार में नमक और चीनी की मात्रा काफी कम कर देनी चाहिए और मैदे से बने पदार्थों व सैचुरेटेड फैट युक्त आहार से भी परहेज करना चाहिए. वहीं जहां तक संभव हो अल्कोहल का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए.

शरीर को रखें हाइड्रेट : डॉक्टर दिव्या बताती हैं कि शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भरपूर मात्रा में पानी का सेवन किया जाए इससे हमारे शरीर के टॉक्सिंस अपने आप बाहर निकल जाते हैं. वहीं जब हमारा शरीर जब हाइड्रेट रहता है तो ना केवल उसका पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है बल्कि शरीर के अन्य तंत्र भी सक्रिय रहते हैं और अच्छे तरीके से कार्य करते हैं. वहीं इससे हमारी त्वचा और बाल भी स्वस्थ तथा सुंदर बने रहते हैं. वह बताती है कि दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी के अलावा सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी में नींबू शहद का सेवन, दिन में नींबू पानी, नारियल पानी, दही, छास, लस्सी तथा ग्रीन टी का सेवन भी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है.

कैसी हो दिनचर्या : Dietician Dr Divya Sharma बताती हैं कि सिर्फ आहार ही नहीं शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत जरूरी है कि अनुशासित दिनचर्या का पालन किया जाए. इसके लिए सुबह समय पर जागना, रात को समय पर सोना, समय पर आहार ग्रहण करना, नियमित व्यायाम करना तथा एक सक्रिय दिनचर्या का पालन करना जरूरी होता है. वह बताती हैं कि इन प्राकृतिक तरीकों को अपनाने के बावजूद यदि समस्याएं कम नहीं हो रही है तथा स्वास्थ्य पर ज्यादा गंभीर रूप में असर दिखा रही हों तो तत्काल चिकित्सक से संपर्क करना जरूरी होता है.

