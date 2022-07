विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए एसपी मोनिका शुक्ला (SP Monika Shukla) खुद सड़कों पर उतरी. शनिवार देर शाम को एसपी ने शहर में पैदल मार्च करके लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया. वहीं एसपी के सड़क पर आते ही वाहन चालकों में हडकंप मच गया. इस दौरान उन्होंने कुछ वाहन चालकों को रोककर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए हिदायत दी.

एसपी मोनिका शुक्ला ने किया पैदल मार्च

शहर में घूमकर गतिविधियों का लिया जायजा: पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने शहर में पैदल मार्च किया. इस दौरान शहर भर में घूमकर गतिविधियों का जायजा लिया. जगह-जगह रुक कर लोगों से बात की और जहां कुछ भी गड़बड़ दिखा तो वहां उनको हिदायत दी. साथ ही किसी भी प्रकार की अप्रिय सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की सलाह दी. एसपी ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया.

Bhind Flag march: नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव बाकी, पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर दिया शांति का संदेश

कानून की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने बताया कि ''आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं. किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा. कानून की अवहेलना करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी''. पैदल मार्च के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी आशुतोष सिंह, सिविल लाइन थाना प्रभारी योगेंद्र दांगी के साथ पुलिस के आला अधिकारियों और जवान मौजूद थे.

''आमजन में सुरक्षा की भावना और प्रशासन पर भरोसा कायम रखने के लिए पुलिस की टीम ने पैदल मार्च निकाला है. किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा. कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा''.-मोनिका शुक्ला,पुलिस अधीक्षक

(Vidisha SP Monika Shukla) (Foot March in Vidisha) (Monika Shukla came down on Road) (Taught lesson of law to City)