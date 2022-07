विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक युवक पंचायत चुनाव जीतकर सबसे युवा सरपंच बना है. ओबीसी वर्ग के इस युवा प्रत्याशी ने प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा के भतीजे विवेक शर्मा को पराजित कर यह विजय हासिल की है. हालांकि अधिकृत परिणामों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन मतगणना के रुझान के बाद युवक की जीत का जश्न सिर्फ उसके परिवार के सदस्य ही नहीं गांव के तमाम लोग भी मना रहे हैं. (MP Yuva Sarpanch)

21 साल की उम्र में अनिल ने सिरोंजो में जीता सरपंची

अनिल बना युवा सरपंच: निर्वाचन आयोग से सरपंची की उम्र की सीमा मीनिमम 21 साल की रखी थी. सिरोंज तहसील के ग्राम पंचायत सरेखोह से जब अनिल ने अपना फार्म डाला था, उस दिन वह 21 वर्ष 6 दिन का हुआ था. अनिल भाजपा के युवा नेता हैं. इन्होंने भाजपा के प्रदेश के दिग्गज नेता भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा के भतीजे विवेक शर्मा को मात दी है. (At age of 21 Anil won Sarpanchi in Sironj)

12 वोटों से हरा कर सरपंच का ताज अपने नाम किया: अनिल ने 12 वोटों से विवेक शर्मा को पराजित कर जीत का सेहरा अपने सिर बांधा है. अनिल यादव को कुल वोट 562 मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी विवेक शर्मा को 550 वोट ही मिले हैं. ऐसे कुल मिलाकर 12 वोट से अनिल की जीत हुई. अनिल यादव पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा के छोटे भाई विधायक उमाकांत शर्मा के गुट से हैं.