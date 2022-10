विदिशा। गुरुवार को फरियादी शुभम सेन ने थाना कोतवाली विदिशा में आकर मुखर्जीनगर निवासी बंटी उर्फ अभिषेक मौर्य, मुकेश मौर्य व सरवन रैकवार के खिलाफ रिपोर्ट कराई थी. शिकायत में कहा गया है कि बंटी मौर्य द्वारा उसकी बहन से बात करने का प्रयास करने को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद तीनों लोग तलवार, चाकू, डंडा लेकर उसे मारने उसके पीछे दौड़े. इस दौरान वह घर के अंदर चला गया. तीनो को रोकने के लिये शुभम के पिता राकेश सेन दरवाजे के पास आये तो हमलावरों ने उन पर तलवार, चाकू व डंडे से हमला कर दिया. इससे उन्हें गंभीर चोटें आई.

तीन युवकों ने पिता का किया मर्डर तीनों गिरफ्तार

भोपाल के हमीदिया किया था रेफर : पिताजी को इलाज के लिये भाई पड़ोसी के साथ अस्पताल लेकर गया. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. घायल को रात्रि मे ही विदिशा अस्पताल से हमीदिया अस्पताल भोपाल रेफर कर दिया गया. वहां उनकी मौत हो गई. पुलिस ने वारदात के चंद घंटे मे जघन्य अपराध के दोनों आरोपी बंटी उर्फ अभिषेक मौर्य, मुकेश मौर्य को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त तलवार व चाकू को जब्त कर लिया. आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया साथ ही साक्ष्य के तौर पर हथियार भी जब्त कर न्यायालय में सबूत के तौर पर दिया गया. न्यायालय ने दोनों आरोपी को जेल भेजा दिया है. एक आरोपी सरवन रैकवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

दो आरोपियों को जेल भेजा : दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. न्यायालय ने दोनों आरोपी को जेल भेजा. हमले में शामिल एक और आरोपी सरवन रैकवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे हथियार भी जब्त किया गया है. CSP विकास पांडे का कहना है कि मामले की जांच चल रही है. पुलिस टीम को जिला अस्पताल व घटनास्थल पर रवाना कर शुभम की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 535/2022 धारा 294,307,506,34 भादंवि को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है. रात्रि मे ही विदिशा अस्पताल से हमीदिया अस्पताल भोपाल रेफर होने पर जानकारी मिली और घायल की मृत्यु हो गई. प्रकरण मे IPC की धारा 302 को भी जोड़ा गया है.

