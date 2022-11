विदिशा। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने 10 हजार रुपये डॉ. निर्मल जाटव को दिए. इसके साथ ही एक हजार रुपये वार्ड बॉय को दिए हैं. स्थानीय भाजपा विधायक राजश्री का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच होनी चाहिए. थाना प्रभारी ने स्वीकारा है कि डॉ. निर्मल जाटव का वीडियो वायरल हुआ है. गौरतलब है कि शिकायतकर्ता अपने पैसे डॉक्टर से मांगने गया था. क्योंकि डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट पर सामने वाले पक्ष पर थाने में कोई भी संगीन धारा नहीं लगी.

लोकायुक्त टीम ने सीहोर में एई को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, पंप कनेक्शन के लिए मांगे थे पैसे

शिकायतकर्ता पहुंच पुलिस थाने : शमशाबाद सरकारी अस्पताल के वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं, शिकायतकर्ता काफी डरा हुआ है. उसने पुलिस थाने में डॉक्टर के खिलाफ धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है. शिकायतकर्ता सुनील यादव का कहना है कि ग्राम गोलना निवासी मेरे जीजाजी मेडिकल कराने शमशाबाद अस्पताल आए थे. अस्पताल में तो डॉक्टर ने कहा कि बिना पैसे के यहां कुछ नहीं होगा. इसके बाद उनका कॉल आया तो हम आए उनके पास तो पहले तो उन्होंने 50 हजार की मांग की लेकिन बाद में 10 हजार में बात बन गई. (10 thousand Bribe name of medical) (Doctor in Shamshabad hospital)