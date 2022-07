विदिशा। नगरीय निकाय चुनाव (MP Local Body Election 2022) के तहत सिरोंज नगर पालिका में मतदान संपन्न हो रहा है. इस बीच शमशाबाद नगर परिषद के चुनाव में एक शानदार नजारा लोकतंत्र के इस महाकुंभ में देखने को मिला. इस नजारे में एक मां, मंगलवार की रात एक नवजात को जन्म देती है और उसके बाद आज सुबह सीधे मतदान केंद्र पहुंची. प्रसूता शिवानी साहू बुधवार सुबह हॉस्पिटल से वोट डालने मतदान केंद्र आईं. इस बात की इलाके में खूब चर्चा हुई. वहीं कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के मुताबिक सभी जगह मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है. उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा, वोटर अधिक से अधिक मतदान करें.(Voting for second phase of urban body elections in Vidisha)

प्रसव के बाद मतदान केंद्र पहुंची विदिशा की महिला

रात में हुआ है प्रसव: महिला के लोकतंत्र के प्रति इस जज्बे की लोगों ने जमकर तारीफ की और उसका हौसला बढ़ाया. लोगों ने कहा कि यह अपने आप में काफी अलग घटना है. अस्पताल से नवजात को गोद में लेकर गाड़ी से आना और वोटिंग का धर्म निभाना काबिल-ए-तारीफ है. वोट देकर महिला अपने घर चली गई. इस दौरान लोगों ने महिला को वोटिंग करते समय आगे किया ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो. क्षेत्र की विधायक राजश्री सिंह ने मां और बच्चे का मतदान केंद्र पर स्वागत किया और बूथ तक पहुंचाया. उन्होने बच्चे को अपनी गोद में लेकर खिलाया भी. वोट देने पहुंची महिला का नाम शिवानी साहू है. साथ में वो अपनी गोद में नवजात को लेकर पहुंची थी. शिवानी का कहना है कि वो वोट डालना चाहती थी लिहाजा अस्पताल से खुद को डिस्चार्ज कराकर यहां पहुंची. मां और बच्चा स्वस्थ्य हैं.

शमशाबाद के 8958 मतदाता मतदान करेंगे: नगरी निकाय चुनाव के अंतर्गत द्वितीय चरण का मतदान आज हो रहा है. इसके अंतर्गत विदिशा जिले की शमशाबाद में नगर परिषद के लिए मतदान सुबह 7:00 बजे से शुरू हो गया था. नगर परिषद के 15 वार्डों के लिए पार्षदों के चुनाव हो रहे है, जिसमें 51 प्रत्याशी हैं. नगर परिषद चुनाव में शमशाबाद के 8958 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें से 4528 पुरुष मतदाता और 4430 महिला मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. नगर परिषद के चुनाव में ईवीएम के द्वारा मतदान होगा. (Vidisha women reached polling station after delivery)

MP local bodies elections 2022: अंतिम चरण के लिए मतदान जारी, शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग, भाजपा के कई नेताओं की साख दांव पर

चुनाव पर अधिकारियों की निगरानी: सिरोंज नगर पालिका के लिए कुल 47 मतदान केंद्र हैं. कुरवाई नगर परिषद के लिए 18 मतदान केंद्र और लटेरी नगर परिषद के लिए 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से लेकर एसपी मोनिका शुक्ला क्षेत्र के टीआई पुलिस बल प्रशासन के लोग पूरे चुनाव पर सतर्कता और निगरानी रखे हुए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग मतदाता भी अपने घरों से निकलकर मतदान के महायज्ञ में भाग ले रहे हैं. यह सुखद स्थिति लोकतंत्र की देखने को मिल रही है.