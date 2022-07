विदिशा। विदिशा में एक प्रसूता की उपचार के दौरान, एक बच्ची की जहरीला पदार्थ खाने से, दूसरी बच्ची की सांप के काटने से और एक बुजुर्ग की करंट लगने से मौत हो गई है. अरुणा सिंह करारिया थाना प्रभारी ने बताया कि गुरारिया के रहने वाली 14 वर्षीय बच्ची की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई. हालत खराब होने पर परिजन उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सांप के काटने से बच्ची की मौत : गिरधर कॉलोनी की रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची को उसके घर में ही सांप ने डस लिया, जिसके बाद परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उधर, जिले की मढिया पुनिया गांव की रहने वाली 30 वर्षीय रीना राजपूत की डिलेवरी होना थी, जिसको बासौदा अस्पताल में भर्ती कराया गया हालत बिगड़ने पर उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया. जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान प्रसूता ने दम तोड़ दिया.

बुजुर्ग को लगा करंट : शहर की रायपुर बस्ती के रहने वाले 62 वर्षीय सौदान सिंह को करंट लग गया. परिजन इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया.