उमरिया। मानपुर बांधवगढ़ में कजरी बाघिन ने अपने शावकों के साथ ग्राम दमना में पालतू मवेशी गाय का शिकार किया. बाघिन कुछ देर रुकने के बाद वन क्षेत्र की ओर निकल गई. इस बीच करीब 8 माह का शावक शिकार को खाने में लगा रहा, जिस वजह से शावक का मूवमेंट गांव में ही बना हुआ है. इस घटना को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.



स्थानीय ग्रामीणों में एक तरफ बाघिन एवं उसके शावक द्वारा गांव में मवेशी का शिकार करने और गांव के पास उसके मूवमेंट को लेकर दहशत का माहौल है, तो दूसरी तरफ बिजली विभाग की मनमानी से शाम ढलते ही अंधेरे का डर बना रहता है. स्थानीय ग्रामीणों की मांग है कि रिहायशी क्षेत्र में घुसे बाघ को गांव से दूर किया जाए. वहीं दूसरी ओर बिजली की समुचित व्यवस्था की जाए. बता दें कि ग्राम बड़खेड़ा अंतर्गत दमना गांव पार्क वन क्षेत्र से घिरा हुआ है. यहां आये दिन वन्य प्राणियों का मूवमेंट होता रहता है. ऐसी परिस्थिति में बिजली विभाग का मनमाना रवैया आम लोगों को मौत के हवाले छोड़ने जैसा है.

बताया जा रहा है कि सुबह घघोड़ निवासी स्थानीय तारण सिंह अपनी बेटी शुभी सिंह को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तभी कजरी बाघिन सड़क के दूसरी ओर निकली. इस घटना से स्थानीय तारण सिंह सुबह से ही दहशत में हैं. ग्रामीणों की मानें तो कजरी बाघिन अपने शावकों के साथ घघोड खेरदाई मंदिर स्थित शिहरी नाला एवं दमना-घघौण तिराहा पर अक्सर देखी जा रही है,जो रहवासी क्षेत्र से सटा हुआ है.