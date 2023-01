उमरिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु जारी कार्यक्रम के अनुसार जनवरी में जिले के सभी 585 मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का संबंधित बीएलओं द्वारा प्रकाशन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. कृष्ण देव त्रिपाठी ने पत्रकारवार्ता के दौरान बताया कि जिले के 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 17 हजार 29 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए है. इसी तरह 17 से अधिक एवं 18 से कम आयु वाले 1071 युवा मतदाताओं ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु प्री रजिस्ट्रेशन कराया है. (17 thousand new voters joined)

ऑनलाइन एप से पंजीयन करा सकते हैं वोटरः उन्होंने आगे बताया कि संक्षिप्त पुनरीक्षण के पश्चात कोई भी मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में छूट गया है वह अपना पंजीयन वोटर ऑनलाइन एप, गरुड़ा एप के माध्यम से करा सकता है. वार्ता के दौरान ही जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित पत्रकारों से वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कराकर प्रक्रिया की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गये है उनके इपिक कार्ड वेंडर के माध्यम से तैयार होने के पश्चात पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा. वर्तमान में मतदाताओं का आधार संग्रहण प्रतिशत 86 है. जिसे और अधिक बढ़ानें का कार्य किया जाएगा. सभी मतदान केंद्रों में चुनाव पाठशाला का आयोजन कर बीएलओं के माध्यम से मतदाता सूची की जानकारी विशेषकर जिन मतदाताओं के नाम जोडे़ गये है. हटाए गए है, या सुधार किए गए है, को दी जाएगी. (Voters can register through the online app)

करीब बीस हजार नए मतदाता जोड़े गएः जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में 19 हजार 710 नये मतदाता जोड़े गये है. इसके अलावा 4 हजार 417 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए है. जबकि 2765 मतदाताओं का संशोधन मतदाता सूची में किया गया है. जिले में बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक नये थर्ड जेंडर का नाम जोड़ा गया है. वर्तमान में जिले का 57 प्रतिशत तथा जेंडर रेसियों का प्रतिशत 950 है, जो कि पूर्व में 946 था. वार्ता में पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिन्हा, मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा, सुग्रीव सेन, सुभाष सेन, विनय खरे, निर्वाचन सुपरवाईजर हरि शंकर झारिया, दिलीप श्रीवास, गणेष सोनी उपस्थित रहे. (Nearly twenty thousand new voters were added)

नये संकल्प एवं क्षमता से कार्य करें अधिकारी-जिला प्रभारी मंत्रीः नये वर्ष में नये संकल्प के साथ अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हुए सभी अधिकारी विभागीय योजनाओं में परिणाम दें. यह निर्देश प्रदेश के राज्यमंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार जल संसाधन विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री राम किशोर कांवरे ने जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिये. बैठक में विधायक शिवनारायण सिंह, कलेक्टर डॉ. कृष्ण देव त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिन्हा, वन मंडला अधिकारी मोहित सूद, अपर कलेक्टर मिशा सिंह, सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. प्रभारी मंत्री ने कहा कि अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए सभी अधिकारी अग्रिम टूर डायरी प्रस्तुत करें. उनका सत्यापन तथा किये गए कार्यों की समीक्षा की जायेगी. प्रभारी मंत्री ने जल जीवन मिशन तथा पीएचई के माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचाने हेतु किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की. (Officer incharge minister should work with new determination and capacity)