उज्जैन। जिले के माकड़ोन के किसान ने फसल खराब होने से दुखी होकर जहर खा लिया. उसे शाजापुर के जिला चिकित्सालय में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है. परिजनों ने बताया प्याज की फसल खराब होने से जहर उसने खाया है. किसान की हालत अभी भी गंभीर बनी है. किसान आईसीयू में भर्ती है. प्रशासन ने किसान और परिजनों के बयान लिए हैं.

प्याज की फसल खराब हो गई : उज्जैन जिले के ग्राम कतवारिया थाना माकड़ोन निवासी किसान पर्वतसिंह के पास कुल 6 बीघा जमीन है. इसमें वे हर वर्ष प्याज एवं गेहूं की फसल बोते हैं. इस वर्ष भी उन्होंने दो बीघा में प्याज और चार बीघा में गेहूं बोया था. इस बार भी प्याज की फसल खराब हो गई और लागत भी नहीं निकली. किसान तीन वर्ष से परेशान हो रहा है. कभी कम भाव को लेकर तो कभी फसल खराब होने को लेकर.

किसान आर्थिक रूप से परेशान : किसान आर्थिक रूप से परेशान है. उस पर बैंकों और अन्य लोगों का कर्ज है. उसने इस वर्ष सोचा था कि प्याज बेचकर कर्ज चुका देगा, लेकिन फसल ही खराब हो गई. इससे दुखी होकर किसान ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की. शाजापुर जिला चिकित्सालय में नायब तहसीलदार गौरव सिंह ने किसान और परिजनों के बयान बंद कमरे में लिए. नायब तहसीलदार ने बताया कि पूरे मामले की जांच माकड़ोन पुलिस द्वारा की जाएगी. किसान के बेटे रोशन सिंह और भतीजे कमल सिंह ने बताया फसल बिगड़ने के कारण जहर खाया है.

