श्री महाकाल में कोरोना से सुरक्षा के लिए महारुद्राभिषेक का अनुष्ठान

उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल में अंग्रेजी नववर्ष के पहले छुट्टियों के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का ताता लगा हुआ है. वहीं मंदिर में 5 दिसंबर से लगातार सुजलाम जल महोत्सव के तहत अलग-अलग आयोजन किए जा रहे है. (Maharudrabhishek ritual for protection from Corona)

28 को आएंगे मोहन भागवतः 28 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा जल स्तंभ का अनावरण किया जाना है. इसी क्रम में बीते दिन 25 दिसंबर को जनकल्याण के लिए "महारुद्राभिषेक अनुष्ठान" किया गया. इसे करीब 70 ब्राह्मणों, पुजारी, पुरोहित आदि ने मिलकर किया. बाबा महाकाल से कोरोना महामारी से बचाए रखने व अन्य सभी तरह के दुष्परिणामों से बचाए रखने के लिए आम जनता के लिए मनोकामनाएं की गई. पूजन में मंदिर प्रशासक सपत्नीक शामिल हुए. यह पूजन करीब 6 घंटे तक लगातार चलता रहा. (Mohan bhagwat will come ujjain on 28th)

बाबा महाकाल के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश को मिली अनुमति, 6 दिसंबर से नई व्यवस्था होगी लागू

आज निकलेगी जलागम कलश यात्राः शहर में आज 26 दिसंबर को 313 लघु नदियों और देश के प्रमुख नदियों का जल लेकर सुजलाम जल महोत्सव के आयोजक जलागम कलश यात्रा निकालेंगे. यह यात्रा सामाजिक न्याय परिसर से उज्जैन के श्री राम घाट पर संपन्न होगी. शिप्रा नदी व श्री महाकाल मंदिर के कोटि तीर्थ कुंड में सभी नदियों के जल को आज प्रवाहित किया जाएगा. जिसके बाद 27,28 व 29 दिसंबर तीन दिवसीय आयोजन में भारत सरकार व राज्य सरकार के कई बड़े मंत्री नेता और देश दुनिया के कई दिग्गज शामिल होंगे. (Jalagam Kalash Yatra will start today) (These giants will come in Sujalam water festival)