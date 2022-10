उज्जैन। शहर के थाना महाकाल में करीब 1 करोड़ 10 लाख की सोने के व्यापारी को चपत लगाने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ 420 व अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है. साथ ही तीन आरोपियों को धर दबोचा और 1 फरार है. तीनों को न्यायालय पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की गई है. (ujjain crime news) (fraud with trader in ujjain) (crore rupees fraud with trader in ujjain) (ujjain police arrested three accused)

तीन आरोपी गिरफ्तार व 1फरार: थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने बताया कि पटनी बाजार में एक राजेश कोठारी की ज्वेलर्स की दुकान है. उन्हीं की दुकान में रवि कोठारी नाम का लड़का काम करता है. रवि ग्राहकों को दिखाने के लिए 1 करोड़ से अधिक के जेवर लेकर गया था और करीब 2 माह बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा. अब दुकान मालिक की शिकायत पर 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जिसमें 3 आरोपी गिरफ्त में हैं और 1 फरार है.

1 करोड़ रुपए की व्यापारी को लगाई चपत

Bhind Fraud case: बिना शादी किये दूल्हे के साथ 80 हजार की ठगी, घूंघट की आड़ में भेजा लड़का भी फरार

थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने की पूरे मामले की पुष्टि: दरअसल पूरा मामला शहर के 47 वर्षीय राजेश पटनी से जुड़ा हुआ है. जिनकी पटनी ज्वेलर्स के नाम से पटनी बाजार में ज्वेलर्स की दुकान है. राजेश ने थाना महाकाल में लिखित शिकायत दर्ज करवाई. जिसमें कहा कि रवि कोठारी, कुशल कोठारी, विनीता कोठारी, सोनम शहर के सेठिनागर निवासी है. आरोप है कि चारों ने 1करोड़ 10लाख 65 हजार 700 रु कीमत की रकम धोकाधड़ी कर ले गए और वापस नहीं लौटाई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की और तीन आरोपियों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है. वही एक आरोपी अभी फरार है. जिसे पुलिस शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग कर सकती है. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि बीते कई वर्षों से कोठारी परिवार के साथ लेनदेन का व्यापार चल रहा है, लेकिन इस बार जब सोना वापस नहीं मिला तो देखने के बहाने ले गए. तब धोखाधड़ी का शक हुआ और शिकायत करवाई.(ujjain crime news) (fraud with trader in ujjain) (crore rupees fraud with trader in ujjain) (ujjain police arrested three accused)