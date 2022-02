उज्जैन महाकाल मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को ज्यादा पैदल न चलना पड़े इसे लेकर ई-रिक्शा की सुविधा मुहैया कराएगी. पार्किंग से लेकर गंगा गार्डन तक ई रिक्शा की सुविधा श्रद्धालुओं को निःशुल्क मिलेगी. महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक ने बताया किि दिव्यांग और बुजुर्गो के लिए ई-रिक्शा को प्राथमिकता दी जायगी. इसके साथ ही सरफेस पार्किंग और हरी फाटक ब्रिज के पास से भी निःशुल्क ई रिक्शा श्रद्धालुओं को मिलेगी.

वीआईपी के लिए अलग पार्किंग



महाशिवरात्रि पर्व पर कई वीआईपी दर्शन करने के लिए उज्जैन आते हैं, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान उनकी पत्नी साधन सिंह, पूर्व सीएम उमा भारती सहित प्रदेश के बड़े नेता शामिल हैं. इन सभी की गाड़ी प्रशासक कार्यालय के पास बने वीआईपी पार्किंग में पार्क होगी. इसके बाद वीआईपी कंट्रोल रूम होते हुए मीडिया सेंटर, शहनाई द्वार होते हुए विश्राम भवन के झिगझेग से सभा मंडप से नंदी मंडपम तक पहुंचेंगे. प्रोटोकॉल और पुजारियों के लिए हरसिद्धि पाल के पास निगम की पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर बड़े गणेश की गली से होते हुए गेट नंबर 4 पर पहुंचेंगे. विश्राम भवन के झिगझेग से सभा मंडप और गणेश मंडपम के पहली बेरिकेटिंग से दर्शन कर सकेंगे.

शीघ्र दर्शन की भी सुविधा

उज्जैन महाकाल मंदिर समिति द्वारा 250 रुपए का टिकट लेकर श्रद्धालु शीघ्र दर्शन का लाभ ले सकेंगे. चारधाम मंदिर से बड़े गणेश मंदिर तक शीघ्र दर्शन की व्यवस्था को लेकर 250 रुपए की मिलने वाली रसीद के लिए अलग-अलग जगह काउंटर बनाये जा रहे हैं. शीघ्र दर्शन की लाईन भी चारधाम मंदिर से शुरू होगी. इसका टिकट भी वहां से ही मिलेगा, जिसके बाद बेरिकेडिंग होते हुए श्रद्धालु मंदिर के अंदर पहुंचेंगे.

महाशिवरात्रि के लिए खास लड्डू



उज्जैन महाकाल मंदिर का सबसे ज्यादा बिकने वाला शुद्ध लड्डू प्रसादी की डिमांड साल भर रहती है, लेकिन शिवरात्रि के लिए 100 क्विंटल लड्डू बनाये गए हैं. जिसकी तैयारी चार दिन पहले से शुरू कर दी गयी थी. शिवरात्रि के दिन श्रद्धालु चारों पार्किंग स्थल के साथ-साथ गंगा गार्डन और चार धाम मंदिर के पास बने स्टॉल से भी लड्डू खरीद सकेंगे. वैसे तो चिंतामन मन मंदिर के पास सबनि लड्डू यूनिट से रोजाना 25 क्विंटल लड्डू तैयार होकर महाकाल मंदिर पहुंचता है. शिवरात्रि को देखते हुए 100 क्विंटल लड्डू तैयार किए जा रहे हैं.

Mahashivratri 2022: महाकाल दर्शन का बिग प्लान, थ्री लेयर एंट्री के साथ मिलेगा फ्री ई-रिक्शा, जानें कितने में मिलेगा होटल

होटलों की भी विशेष तैयारी

महाकाल मंदिर के आसपास करीब 400 छोटी-बड़ी होटल व्यवसायी ने भी महाशिवरात्रि की खास तैयारी कर रखी है. 700 से अधिक होटल तैयार रखे गए हैं. अभी से होटल्स को लाइटिंग से सजाया जा रहा है. डबल बेड कमरों का किराया 700 से लेकर 1000 के बीच है. महाशिवरात्रि पर्व पर होटल्स का किराया 900 से 1200 तक के बीच में होगा. इधर कई बड़े थ्री स्टार होटल में डबल बेड का किराया 2500 से 5000 के बीच है, जो की महाकाल मंदिर से करीब 8 किमी के दायरे में स्थित है. इनमें से कई होटलों में बुकिंग हो भी चुकी है.

(world famous mahakal temple) (Mahakal Darshan on Mahashivratri) (Special arrangement in Ujjain on Mahashivratri)