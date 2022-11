उज्जैन। शहर के थाना निलगंगा क्षेत्र से बेखौफ बदमाशों का हैरान कर देने वाला CCTV फुटेज सामने आया है. जिसमें कुछ बदमाश गैरेज संचालक को उसके घर से उसका अपहरण कर ले जाते दिखाई दे रहे है. अपहरण करते वक्त बदमाशों ने ऑटो का इस्तेमाल किया है. पीड़ित को पीटा और 5 लाख रु की डिमांड की. डिमांड मानने के बाद बदमाशों ने युवक को रात 2 बजे छोड़ भी दिया. मामले में थाना नीलगंगा पुलिस ने अब 4 लोगों को हिरासत में लिया है. जिनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने कहा कुछ भी कहना जल्द बाजी होगी प्राथमिक जांच में हिरासत में लिया है. cctv फुटेज भी चेक किये जा रहे है, जल्द खुलासा करेंगे. (Relatives abducted garage operator at knife point)

चाकू की नोक पर गैरेज संचालक का रिश्तेदारों ने ही किया अपहरण

आटो में किया था अपहरणः दरअसल पीड़ित आमीर अली पुत्र हैदर अली उम्र 39 वर्ष निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी घर पर ही गैरेज संचालित करता है. 11 नवंबर की रात 10 बजे करीब आमीर अपने घर के बाहर बैठा था. उसने बताया उसका दूर का रिश्तेदार इरफान लाला निवासी लोहे का पुल उसके पास आया और मुझसे बात करने के बहाने ऑटो में बैठा लिया. मेरे गले में चाकू अड़ा दिया और ऑटो में तीन बदमाश अजहर निवासी लोहे का पुल, जुनैद निवासी तोपखाना और शादाब निवासी नलिया बाखल भी थे. चारों ने मिलकर मुझे ऑटो में ही जिला अस्पताल के पीछे पीएम रूम के पास ले गए, वहां मुझे पीटा, चाकू की मूठ से सिर में मारा मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया. मारपीट करते हुए बदमाशों ने पांच लाख रूपए की डिमांड करने लगे. (Threatened to kill if ransom was not paid)

डिमांड मानकर बच निकला पीड़ितः जिला अस्पताल के पीछे मारपीट करते हुए आरोपी पीड़ित को आटो में ही आगर रोड स्थित आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की ओर ले गए थे. जहां आरोपियो ने उसे रूपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी आमीर ने आरोपियों से घर जाकर रूपए लाने की बात कही. जिसके बाद उसे रात 2 बजे करीब कोयला फाटक पर बदमाशों ने उतारा और पुलिस को यह बात नहीं बताने की धमकी देकर चले गए. अमीर ने घर पहुंचकर परिवार के लोगों को पूरी घटना बताई. इसके बाद नीलगंगा थाना पहुंचकर चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया. पुलिस ने चारों को हिरासत में ले लिया है. (Released after agreeing to pay rs 5 lakh as ransom)