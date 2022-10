उज्जैन। बाबा महाकाल की नगरी में राष्ट्रपति व पीएम के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनसभा की तैयारियों का दौर शरू हो गया है. नगरी में होने वाली जनसभा को लेकर शनिवार को रूट निरीक्षण व कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे. कांग्रेस नेता पीसी शर्मा, सज्जन वर्मा, शोभा ओझा सहित कई नेताओं ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मीडिया से चर्चा के दौरान कार्यक्रम की रूप रेखा को साझा किया. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में उज्जैन पहुचेंगी. राहुल गांधी सबसे पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे और संतो का आशीर्वाद लेंगे व जनसभा को संबोधित करेंगे. जनसभा के दौरान लाखों में लोगों को आमंत्रित किया जाएगा. यात्रा 19 नवंबर को प्रदेश में पहुंचेगी. (Congress Leaders Inspected Route In Ujjain) (Bharat Jodo Yatra In Ujjain) (Rahul Gandhi visit Baba Mahakal in ujjain)

पीसी शर्मा ने दी जानकारी

बाबा महाकाल के दर्शन कर संतो से मिलेंगे राहुल गांधी: दरअसल तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कई मायने राजनैतिक गलियारों में निकाले जा रहे हैं. सिर्फ उज्जैन में जनसभा करना धर्मिक दृष्टिकोण से काफी फायदेमंद हो सकती है. संभवतः पार्टी ने उज्जैन को जनसभा के लिए चुना. आयोजन के दौरान राहुल गांधी व प्रियंका गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, मप्र पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह का नाम लगभग तय हुए हैं. कांग्रेस नेताओं ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मप्र में 16 दिन रहेगी और करीब 386 किलोमीटर का रूट तय करेगी. सभा के लिए सामाजिक न्याय परिसर, नानाखेड़ा स्टेडियम व अन्य जगह देखी जा रही है.

रूट निरीक्षण करने उज्जैन पहुंचे पूर्व मंत्री

कांग्रेस के ये दिग्गज कर चुके हैं महाकाल के दर्शन: कांग्रेस नेता राहुल गांधी तीसरी बार बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेंगे. राहुल गांधी अध्यक्ष के पद पर रहते हुए वर्ष 2018 में उज्जैन बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे. उसके पहले वे 2010 में उज्जैन आए थे, राहुल गांधी के अलावा अन्य दिग्गजों की बात करें तो सोनिया गांधी वर्ष 2008 में बाबा महाकाल के दर्शन कर चुकी हैं, राहुल गांधी की दादी व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1979 में बाबा के दर्शन करने आई थीं. राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी वर्ष 1987 में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे. प्रियंका गांधी कमलनाथ दिग्विजय सहित तमाम बड़े नेता भी बाबा महाकाल के दर्शन लाभ ले चुके हैं.