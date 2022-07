उज्जैन। रविवार 10 जुलाई से आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष से शुरू हो रहा है. एकादशी पर भगवान विष्णु के पूजन का बहुत महत्व है. विख्यात ज्योतिषाचार्य अमर डिब्बावाला के अनुसार एकादशी से ही चातुर्मास का प्रारंभ होता है. चार माह तक शुभ कार्यों की रोक देवउठनी एकादशी से हटेगी. ज्योतिष के जानकारों के अनुसार चातुर्मास का व्रत संकल्प एकादशी के दिन से ही आरंभ हो जाता है. इस बार देवशयनी एकादशी पर गुरु शुक्र के तारे उदित हैं. इस दृष्टि से चातुर्मास का व्रत किया जा सकता है.

कल से शादी -विवाह नहीं : कुछ ग्रंथकारों ने गुरु शुक्र के अस्त के बाद भी चातुर्मास के व्रत को करने की बात कही है. चातुर्मास में शैव, गाणपत्य, शाक्त, वैष्णव सभी को व्रत निवेदन करना चाहिए. इसमें भगवान महा विष्णु की पूजन का विधान है और चातुर्मास पर्यंत प्रतिदिन भगवान विष्णु का शंख से जलाभिषेक करने का विधान शास्त्र का बताया जाता है. पंचांग की गणना के अनुसार इस बार जून और जुलाई माह में विवाह के श्रेष्ठ मुहूर्त में 13 मुहूर्त थे. इस माह का आखिरी मुहूर्त 9 जुलाई शनिवार को नवमी के साथ पूर्ण होगा. 10 जुलाई को देवशयनी एकादशी के साथ ही विवाह की गूंज रुक जाएगी.

कल से चार माह तक शुभ कार्यों का मुहूर्त नहीं

ये चीजें त्यागनी चाहिए : चातुर्मास के बाद 4 नवम्बर देवउठनी एकादशी के साथ विवाह के मुहूर्त आएंगे. नवम्बर माह में 4,26,27,28 तारीखों के बाद दिसम्बर में 2,3,4,7,8,9,12 ,13,14,15 को विवाह के शुभ मुर्हुत आएंगे. ज्योतिष के जानकारों के अनुसार चातुर्मास में श्रावण में शाक, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध, कार्तिक में द्विदल को त्याग देना चाहिए. भगवान विष्णु को निवेदन किए बिना ही लिया भोग, जला हुआ अन्न, मसूर आदि का त्याग कर देना चाहिए. वही शाक, बैंगन, कलिंग का फल, अनेक बीजों का फल, बिना बीज का फल, मूली कुष्मांड, आंवले, इमली, शैय्या पर शयन, शहद, उड़द, कुलथी, सफेद सरसों यह सभी त्याग देना चाहिए.

4 नवंबर से फिर गूंजेंगी शहनाई : ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि चातुर्मास के बाद देवउठनी एकादशी के साथ विवाह के मुहूर्त आएंगे. मान्यता के अनुसार देवकी जागृत रहते विवाह यज्ञोपवीत का विशेष मुहूर्त तथा समय एवं योग रहते हैं. देवशयनी एकादशी के बाद चातुर्मास लग जाते हैं. चातुर्मास में भगवत आराधना भागवत पारायण साप्ताहिक पारायण तीर्थ यात्रा एवं यम नियम के साथ संयम का संकल्प लेना चाहिए. चातुर्मास में व्रत, जप, तप, नियम, स्वाध्याय का विशेष महत्व है. (No auspicious time for four months) (From when shehnais will reverberate) (How many muhurtas after four months)