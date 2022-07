उज्जैन। लोकायुक्त ने पटवारी को सात हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. पटवारी पर आरोप था कि उसने फरयादी विश्व प्रताप सिंह के माता- पिता के नाम से ग्राम बेरछा में जमीन सीमांकन के नाम पर 7 हजार रुपये की रिश्वत मांगी और अपने निवास स्थान पर पैसा लेकर आने की बात कही.

जमीन के सीमांकन के नाम पर रिश्वत : लोकयुक्त अधीक्षक को 18 जून को मिली शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए जाल बिछाया और उसे गुरुवार 7 जुलाई को रंगे हाथों धर दबोचा. लोकायुक्त निरीक्षक बंसत श्रीवास्ताव ने बताया कि पटवारी जितेंद्र सिंह राणावत तहसील नागदा ज़िला उज्जैन को 7000₹ की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है. पटवारी पर आवेदक विश्व प्रताप सिंह की शिकायत पर की गई. दरअसल फरयादी विश्व प्रताप ने अपनी माता ललिता कुंवर और पिता नटवर सिंह के नाम की कृषि भूमि ग्राम बेरछा में है और उसकी सीमांकन रिपोर्ट पटवारी जितेंद्र सिंह राणावत से तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक ने माँगी थी.

पटवारी को घर पर ही पकड़ा : पटवारी ने 7000 की डिमांड कर दी और उसे अपने आवास ओर पैसा लेकर बुलाया. लोकायुक्त ने मामले को वेरिफाई किया और 18 जून को मिली शिकायत के बाद 7 जुलाई को प्लानिंग कर निवास स्थान पटवारी के घर भेजा और रंगे हाथों धर दबोचा. (In Ujjain Lokayukta caught Patwari) (Patwari take seven thousand bribes)