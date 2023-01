उज्जैन में कराई गई 1800 बच्चों की स्क्रीनिंग सामने आए चौंकाने वाले नतीजे

उज्जैन। महाकाल की नगरी में देश में पहली बार यूनिसेफ और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद् द्वारा 1800 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई. कोरोना काल में जिन बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठा या फिर घर में रहकर उनकी मनोस्थिति में बदलाव आया ऐसे 8 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों पर स्क्रीनिंग कराई गई. अब तक उज्जैन जिले में 5 बच्चे खतरनाक स्थिति में तो 10 बच्चे डिप्रेशन का शिकार मिले. साथ ही बड़ी संख्या में बच्चे अवसाद होने की कगार पर मिले हैं. (Screening of 1800 children done in ujjain)

देश में मिल सकते हैं चौकानें वाले आंकड़ेः अब इन बच्चों के लिए अलग से आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास सहित डांस म्यूजिक और ड्रामे के जरिए इन्हें अवसाद से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है. सिर्फ उज्जैन में इस तरह के बच्चों की इतनी संख्या है तो देश भर में आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते है. यूनिसेफ और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद् द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है. बच्चों की स्क्रीनिंग से पहले अक्टूबर माह में दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया था. जिसमें 55 छात्र छात्राओं को 13 सवाल दिए गए थे. जिसमें बच्चों से पूछकर उनके उत्तर लेना थे. इसमें सबसे आखिरी में सवाल है की क्या आपने पूरे जीवन में कभी खुद को या अन्य किसी को मारने की कोशिश की है क्या? (Shocking figures can be found in country)

अंकों के आधार पर बच्चों को चिन्हिंत किया गयाः बच्चों से बातचीत के आधार पर उन्हें अंक दिए गए. जिसमे 5-9 अंक पाने वाले बच्चे डिप्रेशन के मुहाने पर खड़े हैं. 10-14 अंक पाने वाले आंशिक शिकार हैं. 15-19 अंक वाले डिप्रेशन का शिकार हैं और 20-27 अंक पाने वाले बच्चे डिप्रेशन की खतरनाक स्थित में हैं. ये सभी बच्चे महिला बाल विकास से मिली लिस्ट के आधार पर चिन्हित किये गए थे. जिले में 5 बच्चे खतरनाक स्थिति में तो 10 डिप्रेशन का शिकार मिले 58 बच्चे आंशिक शिकार तो वहीं 212 बच्चे अवसाद होने के मुहाने पर थे. (Children were marked on basis of marks)

बच्चों में भागने, आत्महत्या, चिड़चिड़ेपन की प्रवित्ति बढ़ीः परियोजना समन्वयक रितेश श्रोत्रिय ने बताया कि उज्जैन जिले में अभी तक 8 से 18 वर्ष के बच्चों में लगातार घर से भागने,आत्महत्या, चिड़चिड़ापन,अकेले रहने की आदत,परिवार वालों से दूरी सहित अवसाद के लक्षण मिलने वालो को चिन्हित किया गया था. इसके लिए कोरोना काल के 1800 बच्चों का चयन किया गया था. बच्चों की पहचान के लिए तीन अलग-अलग कैटेगरी में बांटकर बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उनका ट्रीटमेंट किया गया. इसके लिए 55 लोगों की टीम ने 1800 बच्चों के घर जाकर 13 सवालों के जवाब लिए थे. इसके निष्कर्ष के बाद पता चला की कौनसा बच्चा किस कैटेगरी का है. अक्टूबर माह में 55 एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू के छात्रों को खास प्रशिक्षण दिया गया और 15 दिन में उज्जैन जिले की अलग- अलग तहसील बड़नगर, खाचरोद, तराना, घट्टिया, महिदपुर और उज्जैन शहर के ऐसे बच्चो को खोजकर उनकी स्क्रीनिंग की गई हैं. कुल 6 ब्लॉक के 60 प्रतिशत गांव को इसमें कवर किया गया था. खासकर उन बच्चों का ध्यान रखा गया जिनके स्वभाव में बदलाव आया. स्क्रीनिंग कुल 15 दिन में पूरी हुई जिसके बाद 15 दिन मार्किंग में लगे. (Tendency of running away suicide increased)