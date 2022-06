उज्जैन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भेजे शिकायती पत्र में गंभीर आरोप लगाए गए हैं. प्रदीप पुजारी द्वारा सीएम के नाम का उपयोग कर मंदिर में भय का माहौल बनाने की बात पत्र में लिखी है. वरिष्ठ पुजारी महेश गुरु और प्रदीप पुजारी दोनों के बीच लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है.

महाकालेश्वर मंदिर के दो पुजारियों का विवाद पहुंचा सीएम हाउस

महाकाल मंदिर समिति ने संज्ञान लिया था : बीते 11 मई को वरिष्ठ पुजारी महेश गुरु और प्रदीप गुरु के बीच विवाद के बाद 3 जून को फिर भस्म आरती के दौरान विवाद की स्थिति बनी. इसके बाद महाकाल मंदिर समिति ने इस पर संज्ञान भी लिया. विवाद को देखते हुए महेश पुजारी ने सीएम हाउस को शिकायती पत्र भेजा है. सीएम को लिखे पत्र वायरल होने के बाद मंदिर में हड़कंप मचा हुआ है. वरिष्ठ महेश पुजारी ने पत्र में प्रदीप गुरु द्वारा सीएम का करीबी होने का जिक्र करते हुए मंदिर की छवि धूमिल करने और महाकाल मंदिर के पंडित पुरोहितों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है.

दोनों पुजारियों के अपने तर्क : ये पत्र रविवार देर रात को वायरल हो गया.अखिल विश्व पुजारी महासंघ की ओर से सीएम को लिखे गए पत्र में प्रदीप गुरु पर सिलसिलेवार आरोप लगाए गए हैं. कहा गया है कि सीएम की नजदीकियों के चलते प्रदीप गुरु पंडितों पर दबाव बनाकर अनावश्यक परेशान करते हैं. साथ ही उनकी पूजा में भी व्यवधान करते हैं. वहीं, महाकाल मंदिर के पंडित प्रदीप गुरु ने अपने पर लगे आरोप पर कहा कि मंदिर के अंदर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है, जिससे शिकायत का मौका मिले. कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं. (Controversy in Mahakaleshwar temple) (Controversy of two priests of Mahakaleshwar) (Mahakaleshwar Controversy reached CM House)