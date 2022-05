उज्जैन। इस महीने के अंत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उज्जैन आ रहे हैं. अगले माह जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल मंदिर दर्शन और सभा को संबोधित करने आ रहे हैं. इस बीच मस्जिद में मंदिर होने का मामला गरम होता जा रहा है. आव्हान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद ने कहा है कि दानी गेट स्थित बिना नींव की मस्जिद में शिव मंदिर और गणेश प्रतिमा है. उन्होंने नींव की मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ और ,सुंदरकाण्ड करने के दावा किया था. विवाद बड़ा रूप न ले, इसीलिए अब मस्जिद के आसपास क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

अब उज्जैन की एक मस्जिद पर विवाद

एक माह पर कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे : अतुलेशानंद ने कहा है कि एक माह की कोर्ट की छुट्टी पूरी होने के बाद पिटीशन दायर की जायेगी. जब तक हमें मंदिर होने के दावे की पुष्टि के लिए सबूत इकट्ठा करने का समय मिल गया है. कोर्ट में मंदिर के लिए हम पिटीशन दायर करेंगे और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा.

कलेक्टर-एसपी ने की महामंडलेश्वर से मुलाकात : इसी को देखते हुए उज्जैन के एसपी व कलेक्टर महामंडलेश्वर से मिलने पहुंचे. एसपी सत्येंद्र शुक्ल और कलेक्टर आशीष सिंह गुरुवार को उनसे मिलने पहुंचे. यहां दोनों ने महामंडलेश्वर से उनके कार्यक्रम के बारे में जाना. अतुलेशानंद ने एक महीने बाद हनुमान चालीसा का पाठ और कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही. इससे प्रशासन ने जरूर कुछ राहत की साँस ली है.