भोपाल। केरल की तर्ज पर बीजपी का प्रदेश संगठन अब आजीवन सहयोग निधि से 150 करोड़ रुपए जुटाएगा. इसमें छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक से आजीवन सहयोग निधि ली जाएगी, ताकि भविष्य में पार्टी चलाने के लिए बड़ी रकम की एफडी की जा सके. संगठन का मानना है कि केरल में भाजपा की सरकार नहीं होने के बाद भी पार्टी वहां हर साल 35 करोड़ रुपए आजीवन सहयोग निधि के रूप में जुटा रही है. ऐसे में मध्यप्रदेश तो भाजपा का गढ़ है, इसलिए यहां अब 100 करोड़ के बजाय 150 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे और इसे जुटाने की मुहिम 11 फरवरी से यानी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से शुरू हो रही है.

100 से लेकर 500 रुपए तक स्वीकार करेगी पार्टी

आजीवन सहयोग निधि को लेकर भोपाल के भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित हुई थी. इसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, आजीवन सहयोग निधि समिति के संयोजक हेमंत खंडेलवाल समेत समिति में शामिल अन्य नेता और मंत्री मौजूद हुए थे. समर्पण निधि अभियान के लिए बीजेपी प्रदेश के सभी जिलों में अभियान चलाएगी. जिसमें बताया गया था कि पार्टी द्वारा पहले सहयोग निधि में एक हजार रुपए से कम की राशि नहीं ली जाती थी, लेकिन बूथ विस्तारक अभियान के जरिये हर बूथ तक पहुंचने की स्थिति को देखते हुए संगठन ने तय किया है कि हर छोटे-बड़े कार्यकर्ता को इससे जोड़ा जाएगा. 100 से लेकर 500 रुपए तक पार्टी स्वीकार करेगी.

हर जिले में पांच से सात लोगों की बनी कमेटी

निधि जुटाने की व्यवस्था का जिम्मा जिला अध्यक्ष के साथ काम करने वाली प्रबंध समिति देखेगी. हर जिले में पांच से सात लोगों की कमेटी बनी है. साथ ही जिन 25 नेताओं, मंत्रियों को आजीवन सहयोग निधि समिति में शामिल किया गया है. वे भी 11 फरवरी तक आवंटित जिलों का दौरा कर इस बारे में तैयारी पूरी कराएंगे, मंडल स्तर तक संगठन आजीवन सहयोग निधि जुटाएगा.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से शुरू होगी मुहिम

अनिल जैन बने समर्पण निधि संग्रह अभियान के प्रदेश प्रभारी

अभियान का प्रभारी प्रदेश संगठन के सह-कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा को बनाया गया है, वहीं जिला स्तर की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है. इस अभियान के सुचारू संचालन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर सहित अन्य लोग समिति में सदस्य बनाये गये हैं. प्रदेश शासन के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया, इंदौर नगर-इंदौर ग्रामीण, गोपाल भार्गव को जबलपुर, जबलपुर ग्रामीण एवं निवाड़ी, जगदीश देवड़ा को उज्जैन-उज्जैन ग्रामीण, भूपेन्द्र सिंह को भोपाल नगर-भोपाल ग्रामीण-सागर, ओमप्रकाश सखलेचा को छतरपुर और सिवनी का प्रभार सौंपा है.

विश्वास सांरग को टीकमगढ़-श्योपुर, प्रद्युम्न सिंह को ग्वालियर-शिवपुरी का प्रभार

विश्वास सांरग को टीकमगढ़ और श्योपुर, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को धार और रायसेन, प्रद्युम्न सिंह तोमर को ग्वालियर नगर, ग्वालियर ग्रामीण और शिवपुरी, पूर्व मंत्री जयंत मलैया को बालाघाट, दमोह और नरसिंहपुर, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को विदिशा और सीहोर, पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ल को सतना, रीवा, सीधी एवं सिंगरौली का प्रभार दिया गया है, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष व सांसद सुधीर गुप्ता को पन्ना, अशोकनगर और गुना, प्रदेश महामंत्री भगवानदास सबनानी को बुरहानपुर, खण्डवा और मुरैना, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन को छिंदवाड़ा, सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा को शाजापुर, आगर मालवा और भिण्ड, पूर्व मंत्री संजय पाठक को कटनी, शहडोल, और उमरिया, सांसद शंकर लालवानी को अलिराजपुर और झाबुआ, विधायक चेतन कश्यप को नीमच, मंदसौर और रतलाम, विधायक रमेश मेंदोला को देवास और बड़वानी, हेमन्त खण्डेलवाल को हरदा, होशंगाबाद और बैतूल एवं योगेश मेहता को खरगौन जिले का प्रभार सौंपा गया है.

