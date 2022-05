टीकमगढ़। दो साल बाद बिना कोरोना गाइडलाइन के हो रही शादियों में भारी भीड़ उमड़ रही है. बारात लगने के समय पर टीकमगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जा रही है. बुधवार रात को बारातों की भीड़ के चलते हालात ये बने कि कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी सहित कई आला अधिकारी करीब 2 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहे. ट्रैफिक सुधारने की लाख कोशिशों के बावजूद भी सुधार नहीं दिखा.

कलेक्टर दो घंटे तक फंसे रहे ट्रैफिक जाम में

दूल्हा भी फंसा रहा जाम में : इतना ही नहीं दूल्हा भी ट्रैफिक में फंस गया और बारात आगे निकल गई. खास बात यह है दूल्हा बारात पहुंचने के 2 घंटे बाद शादी के मंडप में पहुंच पाया. इस सबके बीच टीकमगढ़ की पुलिस लाचार नजर आई. कहीं भी यह हालात नजर नहीं आए कि पुलिस ट्रैफिक सुधारने की कोशिश कर रही हो. जब जिले का मुखिया ही 2 घंटे ट्रैफिक में फसा रहा हो तो हालात समझे जा सकते हैं. शहरवासियों का कहना है कि अभी शादियों का मौसम चल रहा है इसलिए हालात ज्यादा खराब हैं. वैसे भी हमेशा ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त रहती है. (Collector stuck in traffic jam for two hours) (The groom is also stuck in the jam)