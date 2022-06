टीकमगढ़। जिले के दिगौड़ा थाने के विघा गांव में आई एक बारात में डीजे के तार से करंट फैलने से एक की मौत और पांच लोगों के घायल होने का मामला सामने आया है. घटना में घायल लोगों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

बारात में डीजे के तार से करंट फैला

क्या है मामला : टीकमगढ़ जिले के पलेरा पुलिस थाने के टीला गांव से 16 जून को राजपूत समाज की एक बारात दिगौड़ा पुलिस थाने के विघा गांव आई थी. रात करीब 12 बजे बारात लड़की वालों के घर के पास पहुंची. सभी बाराती बारात में डीजे पर झूमते नाचते जा रहे थे. तभी अचानक डीजे के जनरेटर के वायर से करंट फैला और करंट लड़की वाले के घर के सामने लगे पंडाल के पाइप से फैल गया, जो लोग पाइप पकड़े खड़े थे. वे सभी इस करंट की चपेट में आ गए. शादी समारोह के दौरान अफरातफरी मच गई.

Aneepath Uproar In Gwalior: गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर होगी कार्रवाई, मामले में 4 FIR दर्ज

शादी की खुशियां मातम में बदली : हादसे में 6 बाराती घायल हो गए, जिसमे एक बाराती नीरज राजपूत की करंट से मौत हो गई और शादी की खुशियां मातम में बदल गई. घटना की वजह डीजे संचालक की लापरवाही बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि डीजे के जनरेटर से जो तार निकला था, वह कटा हुआ था. लड़की के घर पर बने पंडाल में तार लगने के कारण यह घटना हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई और सभी घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया. (In procession DJ wire spread current) (Five people in critical condition) (Accident in Tikamgarh during procession) (DJ wire spread current one died)