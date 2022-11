सिंगरौली। फिल्म उपकार में अभिनेता मनोज कुमार पर गाना फिल्माया गया था. 'मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. देश का दिल कहने जाने वाले 'मध्यप्रदेश की धरती पर यह बातें अब सच होने हो जा रही है. मध्यप्रदेश की धरती अब सोना उगलने वाली है. दरअसल, एमपी सरकार ने सिंगरौली जिले के गुरहर पहाड़ में मौजूद ' स्वर्ण भंडार से सोना निकालने के लिए नीलामी करने का फैसला किया है. (singrauli gold urjadhani) (urjadhani will rise gold now) (government decided to auction mines) (one ton stone will yield one grams of gold)

एक टन पत्थर से 1.03 ग्राम सोना निकलेगाः सिंगरौली जिले के खनिज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी साझा की है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, सिंगरौली जिले में जमीन के अंदर 7.29 मिलियन टन सोने के अयस्क मौजूद है. सिंगरौली के गुरहर पर्वत पर मिली सोने की खदान में खुदाई करने पर एक टन पत्थर से 1.03 ग्राम सोना मिलेगा. यह खदान कुल 149.30 हेक्टेयर में फैली हुई है. इस चट्टानी भूमि क्षेत्र में पिछले दो वर्षों से सोने की खोज की जा रहा थी. भारत सरकार के भूवैज्ञानिकों की भी इसके लिए मदद ली गई है.

पांच चूना पत्थर एवं तीन मैगनीज खदानों की होगी नीलामीः मध्य प्रदेश के सतना जिले में पहरी, भाटिया और रेवरा की चूना पत्थर खदानों, रीवा के चोरगड़ी पुरैना और दमोह के सुखा सतपारा की खदानों की नीलामी की जाएगी. इसी प्रकार खरगोन के नंदिया लोहारपुरा, बालाघाट के बरबुडा और सिवनी के धोबितोला की मैगनीज खदानों की नीलामी के लिए निविदाएं मंगवाई गई हैं.