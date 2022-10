सिंगरौली। जहां एक और पूरे देश में बुधवार को धूमधाम से भाई दूज का त्यौहार मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र में एक परिवार का भाई दूज का त्यौहार मातम में बदल गया. भाई दूज के त्यौहार के लिए केक,मिठाई एवं अन्य सामग्री लेकर बाजार से घर आ रहे बाइक सवार भाई बहन को एक स्कॉर्पियो कार ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में भाई की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं बहन एवं उसकी चाची की हालत गंभीर बताई जा रही है, दोनोंं का अस्पताल में इलाज जारी है.

केक, मिठाई लेने बाजार गए थे भाई-बहन: जानकारी के अनुसार, सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के गनई ग्राम निवासी अंकित साकेत उम्र 13 वर्ष अपनी बहन आंचल साकेत एवं चाची पानमती साकेत के भाई दूज के त्यौहार के लिए केक, मिठाई एवं अन्य सामग्री लेने के लिए सरई बाजार गया था. शाम करीब 6 बजे वह अपनी बाईक से वापस घर लौट रहे थे, उसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही अंकित साकेत की मौत हो गई. वही उसकी बहन आंचल साकेत एवं उसकी चाची पान मति साकेत को गंभीर चोट आने की वजह से स्थानीय लोगों की मदद से सरई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

स्कॉर्पियो ड्राइवर की तलाश जारी: यह पूरी घटना सरई थाना क्षेत्र के धनौजा मंदिर के पास जंगल में घटी. फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं इस घटना के बाद स्कॉर्पियो कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया. सरई थाना पुलिस ने केस दर्ज कर स्कॉर्पियो को थाने में लाकर खड़ा करा लिया है, साथ ही स्कॉर्पियो ड्राइवर को ढूंढने में जुटी है.

