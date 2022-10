सिंगरौली। एमपी के सिंगरौली जिले में बरगवां थाना क्षेत्र के गोंदवाली गांव में महापर्व छठ की खुशियां मातम में बदल गई. शनिवार की शाम 6:30 बजे जहां छठ घाट से वापस घर की ओर जा रहे बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई. बताया जा रहा है बाइक सवार युवक छठ की पूजा करने बहन व मां के साथ छठ घाट पर गया था. जहां से वह वापस घर की ओर आ रहा था, इसी दौरान अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और उसकी दर्दनाक मौत हो गई. फिलहाल घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची बरगवां थाना पुलिस ने युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. (Singrauli Accident News) (man died in accident on Chhath parv)

घर वापस लौट रहे युवक को मारी टक्कर: जानकारी के मुताबिक बरगवां थाना क्षेत्र के गोंदवाली गांव का निवासी 22 वर्षीय युवक सुनील बियार मां व बहन के साथ बाइक पर सवार होकर कल शाम होने वाली छठ पूजा की तैयारी के लिए छठ घाट गया हुआ था. जहां शनिवार की शाम 6:30 बजे वापस अपने घर के लिए आ रहा था. इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसको सुनसान रास्ते पर जोरदार टक्कर मार दी. जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद उसे हंड्रेड डायल की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

एक्सीडेंट में बाइक के परखच्चे उड़े

परिजनों को रो-रो कर बुरा हाल: बता दें कि बाइक सवार युवक सुनील उम्र 22 बर्ष की शादी इसी साल मई के महीने में हुई थी. 6 महीने भी नहीं बीते थे की छठ महापर्व की तैयारी कर छठ घाट से वापस आ रहा था और इस दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बता दें की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक की बाइक के परखच्चे उड़ गए. (Singrauli Accident News) (man died in accident on Chhath parv) (Chhath parv in Singrauli) (accident on Chhath parv in Singrauli)