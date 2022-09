सिंगरौली। सिंगरौली जिले के लंघाडोल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झलरी में सोनकुंवर सिंह उम्र 60 वर्ष अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी. वह एक दिन घर से अपने समस्त दस्तावेज व रिकॉर्ड लेकर चली गई. तब उसके छोटे पुत्र मोहन सिंह को लगा कि अब जमीन का मुआवजा आएगा तो सारा पैसा भाइयों में बांट देगी और मुझे कम पैसा मिलेगा.

हत्या के बाद दस्तावेज लेकर फरार : इसके बाद मोहन सिंह अपने मां के पास कागजात व रिकॉर्ड लेने गया. मां ने कागजात देने से मना कर दिया. इससे गुस्से में आकर मोहन सिंह गोंड उम्र 24 वर्ष ने अपनी मां की गला रेतकर हत्या कर दी और दस्तावेज लेकर फरार हो गया. पुलिस ने जब तहकीकात की तो युवक ने अपना जुर्म कुबूल लिया.

करोड़ों में बनना है मुआवजा : पुलिस विवेचना में सामने आया कि सोनकुंवर सिंह के नाम से करीब 30.32 एकड़ जमीन है. वह घर ग्राम झलरी में है. जिसका भूअर्जन एपीएमडीसी कंपनी द्वारा किया गया था. परंतु किसी कारणवश मुआवजे की राशि नहीं आई थी. जिसका कोर्ट केस विचाराधीन है. बताया जाता है कि मुआवजा करोड़ों में मिलना है. MP Singrauli crime News, Murder his mother, Greed of land compensation, Murder revealed 10 days after