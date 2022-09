सिंगरौली। भाजपा व कांग्रेस के साथ ही आप से सभी वार्डों के लिए भावी प्रत्याशियों की टिकट की चाहत में लंबी लाइन लग चुकी है. जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में सभी राजनैतिक दल लगे हुए हैं. पार्षद के उम्मीदवारी में सभी पार्टियां काफी सतर्क हैं. सभी लोकप्रिय उम्मीदवार की तलाश कर रही हैं. सिंगरौली नगर निगम से महापौर भाजपा प्रत्याशी की करारी हार को लेकर भाजपा नेतृत्व काफी चिंतित है. वह हर कदम ठोक बजाकर रखना चाहती है. चुनाव के ऐलान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बरगवां नगर परिषद क्षेत्र में बाइक रैली के साथ पदयात्रा व जुलूस निकलकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया. अब भाजपा अपने जिताऊ प्रत्याशी कैसे चयन करती है या देखना होगा.

बीजेपी में दावेदारों की लंबी लिस्ट : बीजेपी में टिकट दावेदारों की लंबी सूची में प्रत्याशियों का चयन करना काफी मशक्कत का कार्य है. वैसे तो यह दोनों नगर परिषद क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहे हैं परंतु बीते चुनाव में जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं नगर निगम के महापौर में भाजपा की करारी हार के बाद यहां के समीकरण बदल चुके हैं. प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बाइक रैली कर कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश तो लाया है परंतु अब सही प्रत्याशी चुनना भाजपा संगठन की सबसे पहली प्राथमिकता है.

एकजुटता दिखाने के प्रयास में कांग्रेस : बीते चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जनपद अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद की दोनों सीटों पर कमर कस ली है. कांग्रेस पार्टी एकजुटता दिखाकर सही प्रत्याशी का चुनाव करने में जुट गई है. जिले का बरगवां नगर परिषद के पहले 5 पंचायत जिनमें बरगवां, बरहवाटोला, बरेनिया कन्,.डगा पंचायतों को मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए पाने को ही है. खोने को कुछ नहीं दिखता. इन दिनों जिले में कांग्रेसियों में एकता शक्ति दिखी. यह एकता शक्ति कायम रही तो कुछ सफलता मिल सकती है. यूं तो दोनों नगर परिषद क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े दिग्गज नेता संगठन को मजबूत करने में लग गए हैं परंतु सही प्रत्याशी का चुनाव करना कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा विषय है.

आप ने की तैयारी : दोनों नगर परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी तैयारी कर ली है. नगर निगम सिंगरौली में रानी अग्रवाल की बड़ी जीत ने पूरे मध्यप्रदेश में आम आदमी पार्टी का खाता खोलकर आगाज कर दिया है तो दूसरी ओर लगातार बढ़ रही लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता एवं आम लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है. कहा तो यह भी जाता है कि दोनों नगर परिषद क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस पार्टी को टक्कर देने की तैयारी में है. आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों का चयन करने के लिए तैयारी में लग गई है.

दोनों नगर परिषदों का समीकरण : मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 की सूची में सिंगरौली जिले के दो नगर परिषद शामिल हैं. जिसमें नगर परिषद सरई में 15 वार्ड हैं. वहीं मतदान केंद्रों की संख्या भी 15 है. कुल मतदाताओं की संख्या 14308 है. जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 7279 है. महिला मतदाताओं की संख्या 7029 है. वहीं बरगवां नगर परिषद में कुल 15 वार्ड हैं. 15 मतदान केंद्र रखे गए हैं. जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 11411 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 5913 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 5498 है. सिंगरौली जिले के बरगवां नगर परिषद एवं सरई नगर परिषद दोनों नए नगर परिषद के चुनाव में नगर परिषद के चुनाव में कुछ नए चेहरों का उदय होना भी निश्चित है. Ttriangular fight Singrauli, Two council elections, AAP also in race