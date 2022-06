सीधी। जिले में अनोखे तरीके से सोमवार को सिहावल में नामांकन किया गया. चुनाव में अभ्यर्थियों का एक अलग ही रंग हमेशा ही लोगों के बीच आता है. जिले के सिहावल जनपद पंचायत अंतर्गत एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जो काफी अनोखा रहा.

समर्थकों के साथ पहुंचे जनपद पंचायत : जनपद पंचायत सिहावल के पंचायती चुनाव में लोग अपनी-अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में आ रहे हैं. ऐसा ही एक नजारा सिहावल जनपद पंचायत में देखने को मिला, जहां जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 4 बमुरी से अभ्यर्थी संतोष कुमार पटेल ने भारी समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया. जैसे ही हल और ट्रैक्टर लेकर जनपद सदस्य के अभ्यर्थी ने जनपद पंचायत सिहावल प्रांगण में अपने भारी समर्थकों के साथ पहुंचे तो सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं.

बड़े नेताओं पर निशाना साधा : उन्होंने बड़े ही रोचक अंदाज में अपने भारी समर्थकों के साथ नामांकन फार्म दाखिल किया. जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव अभ्यर्थी संतोष कुमार पटेल ने बताया कि वे हल को किसान का जनेऊ मानते हैं. उन्होंने बड़े नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दूषित राजनीति हो रही है. जनता के साथ छलावा हो रहा है. हम युवा हैंऔर युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे. विकास की मुख्यधारा में क्षेत्र को लाना हमारा मुख्य उद्देश्य है. (To enroll Janpad Panchayat arrived unique way) (Candidate arrived with plow in a tractor)