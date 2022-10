सीधी। परेशान महिला ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए पहले अपने तीन मासूम बच्चों को जहर पिलाया फिर खुद भी जहर खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त करने की कोशिश की. हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती. जहां फिलहाल उसकी हालत स्थिर बतायी जा रही है. (woman herself ate poison along with three child) (sidhi suicide case woman)

जाने पूरा घटनाक्रमः मिली जानकारी के अनुसार ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग थी महिला. तीन माह पहले महिला थाने में दर्ज कराई थी शिकायत. इसके बाद पुलिस ने थाने में ही समझौता करा दिया था. बुद्धसेन जायसवाल ने बताया की मेरी बेटी निर्मला जायसवाल उम्र 27 वर्ष निवासी सरदा का विवाह तरका निवासी लालमणि जायसवाल के साथ 10 जून 2017 की हुआ था. शादी के बाद उसका पति सास व ननद उसे परेशान करते थे. बोलते थे जा अपने यहां से दहेज ले कर आ. कहते थे कि 60 हजार रुपए लेकर आओ क्योंकि तुम्हारे पिता ने मोटरसाइकिल हमें नहीं दी है, हमें मोटरसाइकिल खरीदनी है. (sidhi know why mother took such a big step) (sidhi suicide case woman)

कई बार शिकायत के बाद भी थाने में नहीं हुई सुनवाईः पिता बुद्धसेन कहा कि मैं गरीब था जिसकी वजह से मैं मोटरसाइकल नहीं दे पाया. इसके लिए मेरी बेटी को बार-बार परेशान करते थे और उसके साथ मारपीट की जाती थी. जिसकी शिकायत मैंने और मेरी बेटी ने कई बार थाने में भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. बुरी तरह हताश और निराश होने के बाद मेरी बेटी ने अपने तीन बच्चे के साथ मिलकर जहर खा लिया. जिसका उपचार जिला चिकित्सालय सीधी में चल रहा है. महिला अपने तीन बच्चे सुमन 1 वर्ष, शुभम 2 वर्ष एवं सत्यम 4 वर्ष को पहले खाने में जहर मिलाकर खिलाया और उसके बाद खुद जहर खा लिया. (sidhi hearing not held in police station) (sidhi suicide case woman)

बच्चे और मां सब खतरे से बाहरः वहीं बहरी थाना प्रभारी पवन सिंह ने बताया की जिला अस्पताल में तीनों बच्चों का इलाज चल रहा है. उन तीनों बच्चों के साथ उसकी मां भी खतरे के बाहर हैं. साथ ही बहरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है वह आगे की जांच में जुट गई है. (sidhi children and mother all out of danger) (sidhi suicide case woman)