सीधी। सीधी जिले से एक बार फिर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना अमिलिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हिनौती की है. जहां सिरफिरे युवक ने 60 वर्षीय बुजुर्ग को पत्थर से मार-मार कर लहूलुहान कर दिया. इस कारण उस बुजुर्ग की अगले दिन मौत हो गई.

ऐसे दिया घटना को अंजामः जानकारी के अनुसार बुजुर्ग व्यक्ति मोहन साहू उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत हिनौती जो रोजमर्रा की तरह बाजार से अपना काम निपटाकर घर जा रहा था. तभी अचानक मुकेश नाम के एक सिरफिरे युवक ने अचानक पत्थर से सर पर कई बार हमला कर दिया. बाजार होने की वजह से ग्रामीण रामचंद्र साहू ने तत्काल हल्ला गुहार मचाया और घायल बुजुर्ग को प्राइवेट ऑटो से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिहावल ले गया. डॉक्टरों ने बुरी जख्मी बुजुर्ग का प्राथमिक उपचार किया. स्थिति काफी नाजुक होने की वजह से उसे जिला चिकित्सालय सीधी के लिए रेफर कर दिया गया. जहां उनकी मौत हो गई.

सीधी परिजनों ने शव रखकर जाम लगाया

मौत होने पर मचा बवालः जिला चिकित्सालय में मौत के बाद बुजुर्ग पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया. शव को परिजनों के द्वारा हिनौती बाजार में भी सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया गया. जिससे सिहावल से अमिलिया मार्ग बाधित हो गया है. मौके पर अमिलिया एवं सिहावल पुलिस पहुंची तथा सिहावल तहसीलदार रहे मौजूद.(sidhi relatives blocked road with dead body)

परिजनों की मांग मुआवजे की मांगः परिजन शव को सड़क पर रखकर 5 लाख की मांग कर रहे हैं. तहसीलदार सिहावल माइकल तिर्की के द्वारा 10 हजार की सहायता राशि दिए जाने की बात कही गई है. उनका कहना था कि यह राशि अंत्येष्टि के लिए दी गई है. परिजन किसी भी स्थिति में मानने को तैयार नहीं है. उनका कहना है कि परिवार के भरण-पोषण के लिए 10 हजार की राशि पर्याप्त नहीं है. उन्हें 5 लाख की राशि सरकार या प्रशासन के द्वारा दिलाई जाए.

सीधी परिजन कर रहे 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग

मौके पर जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूदः जनपद सदस्य तथा जनपद उपाध्यक्ष मनोज सिंह चंदेल, सिहावल विधायक प्रतिनिधि रमेश पटेल सहित ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा समझाया जा रहा है. जो भी राशि सरकार के द्वारा दी जाती है हम लोगों के द्वारा दी जाएगी. सिहावल विधायक ने भी इस मामले में फोन से बात की है. सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने परिजनों से फोन पर बात करके उनको सांत्वना दी है. जैसा भी संभव होगा सहायता राशि दिलवाई जाएगी. इसके अलावा आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

दो थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चाः मामले को बढ़ता देख पुलिस अधीक्षक सीधी के द्वारा घटनास्थल पर अमिलिया एवं बहरी पुलिस को रवाना किया गया. जहां अब घटनास्थल पर अमिलिया एवं बहरी पुलिस के साथ-साथ सिहावल पुलिस भी मोर्चा संभाले हुए हैं. परिजनों को भी समझाया जा रहा है. उनको सड़क जाम आंदोलन समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है. फूलचंद बागरी चौकी प्रभारी सिहावल का कहना है कि मुझे जानकारी कल दोपहर 2:30 बजे परिजनों के द्वारा दी गई कि मोहन साहू उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत हिनौती के ऊपर पत्थर से प्राणघातक हमला मुकेश कोल के द्वारा किया गया है. तत्काल मैंने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ जख्मी बुजुर्ग की मृत्यु के पश्चात धारा 302 काे बढ़ाया गया है.