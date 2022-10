सीधी। दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट पर सख्ती कर दी है. ट्रैफिक पुलिस की सख्ती देखकर एक भोला-भाला सब्जी बेचने वाला ठेला चालक भी हेलमेट लगाकर रोड पर जा रहा था. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सब्जी बेचने वाले से हेलमेट लगाने का कारण पूछा तो उसने कहा कि चेकिंग लगती है तो हमें डर लगता है. क्योंकि इस सड़क पर मैं भी वाहन चलाता हूं. इसीलिए हेलमेट लगाया है.

हाथठेले पर सब्जी बेचने वाला चलता है दो पहिया का हेलमेट पहनकर

ट्रैफिक पुलिस ने कहा- केवल दो पहिया वाले पहनें हेलमेट : इस वीडियो को ट्रैफिक पुलिस के सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे ने शेयर करते हुए लोगों को यह बताया है कि हमें सिर्फ दो पहिया वाहन में हेलमेट लगाना है. डर इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम अनावश्यक रूप से वह हेलमेट लगाएं. चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करें और यातायात के नियमों का पालन करें, लेकिन ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें. (Vegetable seller in helmet) (Traffic police Sidhi MP) (Strictness on two wheeler riders)