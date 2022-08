शिवपुरी। जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में जल्द ही बाघों की दहाड़ सुनने को मिलेगी. पहले चरण में तीन बाघ आएंगे, जिनमें दो मादा बाघ और नर एक बाघ होगा. पहले चरण के टाइगर नवंबर-दिसंबर तक आ जाएंगे. इसके बाद यह किस तरह से यहां रहते हैं और किस तरह खुद को अनुकूल करते हैं. इसके अध्ययन के आधार पर अगले चरण में दो और टाइगर लाए जाएंगे. यह पांच बाघ फ्री रेंज में आएंगे यानी ये किसी पिंजरे में नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय उद्यान में खुले में विचरण कर सकेंगे.

माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक बार फिर दहाड़ेंगे बाघ

जिलेभर में खुशी की लहर : शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में जल्द ही पांच बाघों का आगमन होगा. यह जानकारी मिलते ही केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया. सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा शिवपुरी में टाइगर का आना टाइगर स्टेट मध्यप्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ाने के हमारे प्रयासों के लिए एक बड़ा कदम होने के साथ ही बाघों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति प्रदेश व केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का भी सूचक है. union environment minister permission, madhav national park, Three tiger come soon