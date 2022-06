शिवपुरी। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में बदरवास में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. ट्रक की टक्कर से एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई. इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं. घटना स्थल के पास से गुजर रहे बदरवास जनपद उपाध्यक्ष रामवीर सिंह यादव ने हादसे को देखा तो तुरंत अपने वाहन से घायलों को बदरवास स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां गंभीर घायलों को शिवपुरी के जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था परिवार: बदरवास जनपद के मेघोना बड़ा की रहने वाले मलखान सिंह यादव की पुत्री की शादी कुल्हाड़ी गांव के परिवार में तय हुई थी. लुकवासा के मैरिज गार्डन में आज सोमवार को शादी समारोह होना था. इसी के चलते मलखान सिंह यादव अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर लुकवासा स्थित मैरिज गार्डन के लिए रवाना हुए थे. तभी फोरलेन हाईवे पर बूढ़ा डोंगर गांव के पास गुना से आ रहे ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर दो महिलाओं की मौत हो गई. वहीं, बच्चों सहित एक दर्जन लोग घायल हो गए.

दुल्हन की मां सहित गर्भवती महिला की मौत: हादसे में 50 वर्षीय राजकुमारी यादव पत्नी मलखान सिंह यादव की मौत हुई है. राजकुमारी अपनी बेटी के हाथ पीले करने ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर शादी समारोह स्थल पर जा रही थीं. हादसे में एक और महिला 23 वर्षीय अनुराधा यादव की भी मौत हुई है. अनुराधा, राजकुमारी यादव की रिश्ते में चचेरी बहू थी. वह 5 माह की गर्भवती थी. वहीं संजना, फुलाबाई, रोहिणी, कीर्ति, सौरभ, सतवीर, निखिल और सुभीक घायल हुए हैं. (Road accident in shivpuri District) (Truck collides with tractor trolley in shivpuri) (Two women dies in accident in Shivpuri)