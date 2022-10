शिवपुरी। जिले के मायापुर थाना क्षेत्र में एक महिला अपने पति के साथ मायके से ससुराल बाइक पर सवार होकर जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. महिला के पति का कहना है कि उसकी पत्नी की मौत बाइक से गिरने के कारण हुई है. वहीं महिला के मायके वालों ने पति पर हत्या करना का आरोप लगाए हैं. (shivpuri ruckus over the death of the woman)

जाने पूरा घटनाक्रमः मिली जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय विमला परिहार अपने पति रामसेवक से विवाद होने के बाद अपने मायके बघारी में कई दिनों से रह रही थी. शुक्रवार को विमला का पति उसे लेने मायके बघारी पहुंचा था. जहां उसने आगे लड़ाई झगड़ा ना करने की बात कही थी. मंदिर पर भी जाकर कसम खाई थी, कि आगे से वह अपनी पत्नी विमला से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा. पति की तमाम दलीलों को सुनकर मायके वाले विमला को उसके पति रामसेवक के साथ भेजने को तैयार हो गए. इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने घर मानपुर के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले थे.

रास्ते में हुई पत्नी की मौतः दोनों पति-पत्नी मानपुर की ओर बाइक पर सवार होकर निकले थे. लेकिन ससुराल पहुंचने से पहले विमला की मौत की खबर मायके में पहुंच गई. विमला के पति रामसेवक का कहना था कि विमला बाइक पर सवार थी. इसी दौरान उसे चक्कर आ गया था और वह बाइक से नीचे गिर गई जिससे उसके सिर में चोट आई थी. उसने अपनी पत्नी को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था. जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई. दूसरी ओर विमला के मायके वालों का आरोप है कि उसका पति झूठ बोल रहा है. विमला के पति ने विमला की रास्ते में हत्या कर दी है. इसकी शिकायत विमला के मायके वालों ने मायापुर थाने में दर्ज कराई है. महिला के मायके वालों का कहना है कि विमला का पति रामसेवक विमला को मारने के बाद उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गया.

निसंतान विमला से पति करता था मारपीटः महिला के मायके वालों का कहना है कि विमला को शादी के बाद से बच्चे पैदा नहीं हुए थे. इसी के चलते विमला का पति उस पर अत्याचार करता रहता था. उसे प्रताड़ित भी करता था. 15 दिन पहले रामसेवक ने विमला के साथ मारपीट कर दी थी. जिसके बाद विमला को अपने घर ले आए थे. मायापुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.